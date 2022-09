Giandiego Gatta vola in Parlamento: battuto Marrazzo, terzo Piemontese

Giandiego Gatta ha vinto la sfida nel collegio Uninominale alla Camera Puglia 02, Cerignola-Manfredonia-Gargano. Il candidato del centrodestra sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati, approda in Parlamento per la gioia di Napoleone Cera, che prenderà il suo posto in Consiglio regionale. Al termine dello spoglio nelle 346 sezioni, l'esponente berlusconiano ha vinto con uno scarto di oltre 7500 preferenze.

Rispettati i pronostici della vigilia. La vera sorpresa è stata Fabrizio Marrazzo, il candidato del Movimento 5 Stelle espressione del Partito Gay., che l'effetto Conte ha proiettato in seconda posizione. Soltanto terzo Raffaele Piemontese.

Cinquestelle primo partito con il 33,83%, a seguire Fratelli d'Italia e Partito Democratico. Quarta Forza Italia. L'avvocato di Manfredonia ha totalizzato quasi 50mila consensi.