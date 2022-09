Valentina Lucianetti ammette: "Sconfitta dura e di imprevedibili dimensioni"

“Il risultato elettorale che le urne ci consegnano racconta una sconfitta dura e di imprevedibili dimensioni. E tuttavia lascia inalterato il seme di una speranza per proseguire un impegno e guardare avanti, con rinnovato spirito di passione e dedizione ad una Terra che insegue il suo riscatto sociale”. Questo il commento a caldo di Valentina Lucianetti, candidata alla Camera dei Deputati nel Collegio uninominale di Foggia per il Pd e il centrosinistra. Non sono bastate 23.685 preferenze.

“Ringrazio il Partito Democratico e, su tutti, Raffaele Piemontese che ha spinto con tenacia la nostra proposta politica in una condizione di contesto oggettivamente difficile. Ma il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno sostenuto il mio cammino con una generosità che travalica la delusione della sconfitta perché mi ha donato il tratto inconfondibile di una voglia di esserci e di vivere il conflitto che attraversa il Paese e la Capitanata. In questi giorni ho incontrato moltissime persone, ascoltato tante storie che mi hanno arricchito nell’animo perché è stata un’esperienza molto umana, piena di sentimento. Ho sentito una palmare vicinanza che conserverò come una delle pagine più belle del mio vissuto. A tutti i parlamentari eletti va il mio sincero augurio di un operoso lavoro per segnare una stagione di crescita e di strenua difesa dei più deboli, degli ultimi, perché nessuna buona politica sarà possibile senza uno sguardo profondo sulle sacche di povertà che ci circondano. Penso che questa esperienza presenti comunque un’opportunità per riflettere con una nuova energia creativa perché ci sono due cose che non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un’occasione perduta”.