Camera e Senato, i tre vincitori dei collegi uninominali in provincia di Foggia

Per Giandiego Gatta e Marco Pellegrini non c'è stata quasi partita: hanno staccato di qualche migliaia di consensi i loro rispettivi avversari. Il consigliere regionale e avvocato di Manfredonia ha avuto la meglio su Raffaele Piemontese, ma soprattutto dell'esponente del partito gay candidato nelle liste del Movimento 5 Stelle, Fabrizio Marrazzo, che ha provato per qualche sezione a tenergli testa, senza, tuttavia, riuscire nell'impresa di battere mister preferenze.

Ce l'ha fatta al fotofinish Anna Maria Fallucchi. Dopo la sconfitta alla Regionali, l'imprenditrice di San Nicandro Garganico ha avuto la meglio su una agguerrita Gisella Naturale, senatrice uscente trainata dall'effetto Conte su Foggia e sulla candidata dem del centrosinistra Teresa Cicolella.

Nemmeno troppo a sorpresa fa sua la sfida nell'altro collegio di Foggia alla Camera, Marco Pellegrini, che torna a Roma ma questa volta in veste di deputato della Repubblica. Nulla da fare per la candidata del centrodestra catapultata da Bologna. La Capitanata ha premiato Giuseppe Conte e la territorialità.