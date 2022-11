Politiche 2022: a Foggia da lunedì i componenti di seggio possono riscuotere i compensi

In riscossione il compenso dei componenti dei seggi elettorali relativi alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Lo comunica l’ufficio Stipendi del Comune di Foggia, precisando che il tesoriere UniCredit Spa effettuerà il pagamento per cassa dei beneficiari da lunedì 21 novembre a venerdì 25 novembre, con 10 nominativi al giorno.

Le filiali interessate saranno: Foggia Giordano con sede in piazza Giordano e Foggia Michelangelo con sede viale Michelangelo n° 166/176. La fascia oraria per il pagamento sarà dalle 8,30 alle 12. Il 21 novembre saranno quindi in pagamenti i beneficiari dal cognome Abbruzzese a Caracozzo, il 22 novembre da Carchia a Colucci e il 23 novembre da Cornacchia a Giancamillo. Infine, il 24 novembre sarà la volta dei cognomi da Giannatempo a Melissano e il 25 novembre da Muraglia a Zichella. Il tesoriere provvederà, altresì, all’accreditamento delle somme in favore dei componenti di seggio che hanno segnalato le proprie coordinate bancarie.