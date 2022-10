Cittadella della Giustizia e Corte d'appello a Foggia, più Stato a San Severo. L'on. Giuliano: "Battaglie vanno avanti"

“L’emozione è la stessa della prima volta, anzi forse di più, perché avendo già fatto una precedente legislatura c’è un’ulteriore dose di impegno e avverto sempre più forte la responsabilità nei confronti dei cittadini che hanno rinnovato la loro fiducia nei miei confronti”. La prima seduta della Camera ha il sapore del primo giorno di scuola, con qualche anno di esperienza in più sulle spalle, per la deputata M5S Carla Giuliano, rieletta nel collegio plurinominale di Foggia e della Bat, seconda nel listino dopo il leader e trascinatore di consensi Giuseppe Conte.

“È stato emozionante anche rivedere i vecchi colleghi e conoscere i nuovi”, racconta l’avvocato di San Severo. I Cinquestelle aspettano le mosse ufficiali del centrodestra. “Noi sicuramente ci poniamo in una posizione di grande attenzione, di vigilanza, di protezione dei nostri provvedimenti”. Ha passato un’intera legislatura in commissione Giustizia, la nuova composizione delle commissioni si vedrà. Su quel fronte fa più di una promessa: insisterà su nuovi presidi e ulteriori forze dell’ordine in provincia di Foggia. Riparte dalla proposta, lasciata a metà, di “misure che possano aiutare le imprese del nostro territorio, magari mettendole in rete, creando anche dei distretti produttivi di eccellenza”.

Ha preso in mano anche il dossier infrastrutture, e pensa alla seconda stazione di Foggia e alle strade, ma anche alla stazione di San Severo che “fortunatamente, dopo anni, verrà riqualificata, ma dovrebbe essere ampliata, perché è la porta del Gargano e di accesso al Subappennino. Dovrebbe ritrovare quella centralità che aveva un po’ di anni fa, e su questo mi impegnerò il più possibile”.

A proposito della prima assemblea degli eletti della XIX legislatura, quello di Giuseppe Conte è stato un discorso motivazionale?

Ne siamo usciti pieni di energia e di entusiasmo. Abbiamo toccato tanti temi, tra cui quelli più attuali come il caro energia, il conflitto russo-ucraino, e la necessità di far sentire molto forte la nostra voce e di portare comunque avanti le nostre proposte. Poi, certo, adesso siamo in attesa che si formi il Governo e che il centrodestra faccia i suoi adempimenti istituzionali, però noi siamo entrati nell’ottica di fare un’opposizione molto intransigente, difendere soprattutto i provvedimenti che già abbiamo portato a casa che sicuramente – e parlo del reddito di cittadinanza – si possono migliorare. La necessità imminente, però, è dare delle risposte concrete ai cittadini, e alle imprese soprattutto, per quanto riguarda la crisi energetica, mettendo in campo delle risorse immediate.

A San Severo il Movimento ha perso per 46 voti appena, arrivando a sfiorare il 39% alla Camera. Anche al Senato il divario con il centrodestra è di soli 2 punti percentuali. È comunque soddisfatta del risultato?

Sono molto soddisfatta. Il Movimento si è dimostrato comunque il primo partito. Noi, insieme al presidente Conte, abbiamo fatto una campagna elettorale entusiasmante. Molto breve, ma molto significativa. Ovviamente il merito va a tutti noi, ma soprattutto al presidente. Abbiamo puntato sui temi e, secondo me, questo ha fatto la differenza, insieme alla figura del presidente che ha sempre dimostrato in tutte le sedi e in tutti i consessi possibili la sua serietà, la sua capacità di dare risposte concrete a quelle che sono le esigenze dei cittadini.

Sente di aver fatto abbastanza per la sua città nella passata legislatura?

Purtroppo, o per fortuna, non si fa mai abbastanza. Ho ancora tanti progetti. Dovrò riprendere tante cose che avevo in cantiere, chiaramente adesso da una prospettiva diversa, perché saremo all’opposizione. E tante altre cose voglio portarle avanti. Nel primo mandato ce l’ho messa tutta, però si può fare sempre meglio. Anzi, adesso con l’esperienza di quattro anni e mezzo alle spalle, tanti meccanismi già si conoscono, quindi, da un lato, sarà più semplice.

Anche rispetto al Superbonus, Conte si è detto disponibile a intervenire per migliorare la misura. Il caso di ‘mister miliardo’, proprio nella sua città, la convince dell’opportunità di correggere il tiro sugli incentivi?

In realtà, nel caso di San Severo, si è parlato di Superbonus, ma si trattava di altri bonus edilizi già esistenti, cioè il Bonus Facciate, l’Ecobonus e il Sisma Bonus all’85%, perché non avevano paletti stringenti come il Superbonus, con i Sal periodici e quindi la corresponsione del credito d’imposta e dello sconto in fattura in base allo stato di avanzamento dei valori. Questo, certo, non fa venir meno la gravità del comportamento. Le irregolarità a livello nazionale sul Superbonus sono state circa del 3%, e su questo abbiamo un dato ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Ha dimostrato di funzionare e di funzionare molto bene. Poi ogni misura si può migliorare. Il Superbonus risale al 2020, è stato adottato, a ragione, in piena pandemia, però, soprattutto quando si fanno delle misure di così largo impatto, in particolare nel settore dell’edilizia, c’è un tempo di rodaggio, per vedere cosa funziona e cosa no, cosa incentivare e cosa modificare. Questo tempo non è stato sufficiente anche perché, purtroppo, poi il governo Draghi ha bloccato molto la misura e ne ha stravolto i presupposti normativi, quindi anche le imprese si sono trovate in una difficoltà enorme. Chi ancora non si era avviato, ovviamente, si è bloccato, perché si è creata una sorta di diffidenza e di panico, però i risultati che nel frattempo noi abbiamo, sia in termini di occupazione che di indotto economico, sono assolutamente positivi, nonostante tutti questi cambi normativi. La stessa Europa ci ha confermato che era un’ottima misura e altre nazioni europee l’hanno presa a modello. È una misura che, secondo noi, va stabilizzata in modo da dare una prospettiva di certezza alle imprese, ma anche alle famiglie e ai condomini che hanno avviato il Superbonus.

Lei segue da vicino l’iter per l’ampliamento del Tribunale di Foggia. A che punto è il progetto della Cittadella della Giustizia?

Il progetto, per fortuna, sta andando avanti. Il Comune di Foggia, in coordinamento con la Procura e con il Tribunale, ha creato un tavolo operativo di confronto, e so che siamo vicini alla cessione dell’area dal Comune all’Agenzia del Demanio. Anche per rispetto istituzionale, durante la campagna elettorale non ho affrontato la tematica, per non mettere in difficoltà queste istituzioni, ma continuo a seguire l’iter. La strada che è stata imboccata è quella giusta, e credo che a breve avremo delle notizie positive, perché il tassello importante ora è consentire la cessione dell’area dal Comune al Demanio. Una volta ceduta, ci sono le procedure per l’appalto dei lavori e si parte.

È figlia di un commissario di Polizia in congedo e, recentemente, ha scritto che quello che fa per le forze di polizia le scorre nel sangue. Ha incalzato il ministero e le sue varie articolazioni, ma cosa sente di poter fare ancora per le forze di polizia?

Il ministro Lamorgese ci aveva rassicurato sull’invio di 50 uomini che è scaglionato. Sicuramente continuerò su questa strada, quella di chiedere una presenza sempre maggiore sul territorio. Come Movimento 5 Stelle, insieme anche agli altri colleghi, abbiamo portato avanti e si sta per concludere – dalle ultime notizie che ho si parla di dicembre e di aprile rispettivamente - l’iter per l’innalzamento del commissariato di San Severo a struttura dirigenziale di primo livello, che comporta ovviamente una dotazione di uomini e di mezzi superiore, oltre al fatto che il commissariato viene diretto da un primo dirigente. Questo iter, dalle ultime notizie che mi sono pervenute, dovrebbe compiersi a dicembre 2022 e, con uno slittamento di qualche mese, perché è stato avviato dopo, dovrebbe accadere lo stesso per il commissariato di Cerignola. Vigilerò per fare in modo che anche il nuovo Governo, chiunque vada al ministero, concluda positivamente questo iter che è già ben avviato. Sul settore giustizia, proseguiremo con le battaglie avviate, a partire dalla richiesta della apertura o riapertura di presidi di legalità nel territorio di Capitanata. Alla fine della scorsa legislatura, poi, stavo portando avanti, in un gruppo di lavoro con alcuni colleghi, un progetto per incentivare la prevenzione. La repressione va bene, ma se non si crea un tessuto economico, sociale, culturale e produttivo che possa essere resistente a infiltrazioni, difficilmente si andrà da qualche parte. In questo senso, stavamo facendo un lavoro per attirare investimenti nelle zone come la nostra, ad alto impatto criminale, con un tessuto economico e produttivo che non è adeguatamente valorizzato, come avviene in altre parti, in modo da dare risposte non soltanto sul piano della repressione, ma soprattutto sul piano sociale e della prevenzione.

Continuerà a spingere la proposta di legge per l’istituzione a Foggia di una sezione distaccata della Corte di appello di Bari, del Tribunale per i minorenni e della Direzione distrettuale antimafia di Bari?

È speculare a una proposta di legge presentata al Senato da Marco Pellegrini che ora è con noi alla Camera, quindi sicuramente la riproporremo insieme, proprio per aumentare i presidi di legalità, perché avere la Corte d’Appello a Foggia, oltre che un grosso aiuto anche per gli avvocati che non devono ogni volta arrivare a Bari da tutta la provincia di Foggia, sono dei segnali importanti per il territorio. Oltre alla presenza di un presidio di giustizia estremamente importante, che dietro porterebbe con sé la sezione della Dda e la sezione distaccata del Tribunale per i minorenni e rientra sempre nell’ottica di rendere la giustizia vicina al cittadino, la cosiddetta giustizia di prossimità, ha un valore sia di deterrente che di servizio, perché quello della giustizia è un vero e proprio servizio essenziale che lo Stato deve fornire ai propri cittadini, e la provincia di Foggia ne ha davvero bisogno.