Il Movimento foggiano fa all-in su Conte. Barone: "La Puglia sarà la vera sorpresa"

Rosa Barone è convinta che in Puglia il Movimento 5 Stelle sarà la vera sorpresa. Secondo l'assessore regionale al Welfare conteranno due fattori: la credibilità di Giuseppe Conte (molto più del M5S stesso) e l'attenzione rivolta agli ultimi. "Vedo molto entusiasmo, è un momento positivo per il Movimento, che oggi viene identificato con Conte, che da queste parti è molto amato. Per questo verremo ripagati anche nei voti. Avremo più soddisfazioni di quelle che ci aspettavamo. D'altronde, noi lavoriamo sui temi e i cittadini lo hanno notato. C'è voglia di credibilità e di tematiche" dichiara.

Tuttavia, in questi giorni tiene banco un altro argomento. Vale a dire l'endorsement di Michele Emiliano nei confronti dei pentastellati: "Sono parte della mia alleanza e, siccome stanno governando bene la Puglia dentro la coalizione progressista, non ho alcuna intenzione di fare a meno di loro". E' d'accordo con il Presidente della Puglia, ma non poteva essere altrimenti, anche Rosa Barone: "Ha detto la verità sul nostro lavoro".

Il Governatore, amareggiato per il mancato accordo a livello nazionale tra Pd e M5S, non molla: "Continuerò a lavorare per una convergenza tra i due partiti, perché questo è un elemento centrale a tutela della democrazia nel nostro paese". Secondo l'assessore al Welfare, Emiliano interpreterebbe bene il ruolo di civico e conciliatore che si è ritagliato. "E' uno spirito libero, una personalità molto forte". Non un cinquestelle doc, quindi. "Lo è sicuramente per alcune battaglie sposate in passato, ma ha fatto troppi mandati (sorride). Per alcuni versi sì, per altri meno. Non posso dire che sia un cinquestelle doc".

Se il rapporto tra il Magistrato e i cinquestelle proseguirà all'interno dell'esecutivo regionale, quindi anche la convinvenza con il Partito Democratico, dipenderà da Giuseppe Conte. "Erano stati Crimi e Di Maio a suggerirci di avviare una collaborazione con lui. Farò quello che mi chiederà di fare il Movimento".

All'indomani del 25 settembre potrebbe quindi cambiare la geografia politica anche in Puglia: "Mi dispiacerebbe" conclude Rosa Barone.