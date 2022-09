Il leader della Lega Matteo Salvini eletto in Puglia

È la Puglia la regione di elezione del leader della Lega Matteo Salvini. Era candidato al Senato in quattro collegi plurinominali di altrettante regioni. In Basilicata, alla Lega, nonostante il 7,14%, non spetta alcun seggio. Lo stesso dicasi in Calabria, con il 5,76%. E così, risulta eletto nei collegi Lombardia ?P02 di Milano e Sesto San Giovanni, dove il partito è arrivato all?11,16 e nel collegio unico della Puglia, dove si è fermato al 5,29% (91.978 voti).

In caso di elezione plurima, il candidato è proclamato eletto nel collegio in cui la lista ha raggiunto la percentuale più bassa. Questa previsione, come spiegato più chiaramente in una recente pubblicazione del Servizio Studi e del Senato e della Camera sul sistema di elezione del Parlamento, ?mira a ?premiare? il candidato il quale, nell?ordine di una lista più votata, segua il pluri-candidato pluri-eletto. Si presume che quel candidato abbia dato un contributo all?andamento positivo della lista (positivo, almeno, comparativamente rispetto all?altra lista che riscuote minore percentuale di voti validi)?. Il criterio di assegnazione del seggio, dunque, è predeterminato e il pluri-eletto non può scegliere il collegio.

?Altri partiti hanno usato la Puglia per candidare gente che arriva da mezza Italia ? aveva detto lo scorso 26 agosto, arrivato a Foggia per aprire la campagna elettorale di Joseph Splendido e della Lega in Capitanata ? noi abbiamo candidato foggiani, leccesi, baresi, tarantini, in Basilicata abbiamo candidato lucani. Mi sono preso una deroga, e l?ho fatto con orgoglio, ho chiesto al movimento e hanno avuto il buon cuore di accettare, capolista della Lega in Senato in tutta la Puglia ho l?onore di essere io, perché a questa terra ci tengo e sarebbe per me un onore rappresentare voi e la terra di Puglia in Parlamento?.

In Puglia, oltre al suo leader, la Lega ha eletto al Senato Roberto Marti, che ha vinto nel collegio uninominale di Lecce, e alla Camera Salvatore Di Mattina nel collegio plurinominale di Brindisi e Lecce, Davide Bellomo nel collegio uninominale di Bari e Rossano Sasso nell?uninominale di Altamura. Niente da fare per il foggiano Joseph Splendido, secondo nel listino proporzionale dopo Vannia Gava eletta, come da previsioni, nel collegio uninominale di Pordenone.