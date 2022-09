Lucianetti parte dai quartieri popolari con Cicolella: “Io metto la periferia al centro"

“Ho voluto fortemente questo comitato in questo punto della nostra città, perché è un punto che parla alle solitudini e a chi si rimbocca le maniche tutti i giorni”. Valentina Lucianetti, candidata alla Camera nel collegio uninominale di Foggia, ha scelto via San Severo, nel cuore dei quartieri popolari.

Una “posizione strategica” che parla “a quei mondi a cui avete dato la risposta in questi mesi di pandemia. Voi li avete abbracciati e con tanti sacrifici li avete portati fuori, avete provato a ridare la speranza e a mantenere accesa la fiammella”, dice ai rappresentanti del mondo della cultura e dell’associazionismo che hanno accolto il suo invito per uno dei primi incontri che ha animato il comitato. Li ha ringraziati perché “hanno pagato un prezzo molto alto, al quale la politica adesso deve dare risposta”.

Accanto a lei c’è Teresa Cicolella, assessore alla Sicurezza del Comune di Cerignola, candidata al Senato nel collegio uninominale, che cavalca uno dei temi locali della campagna elettorale, quello dei “candidati che nulla hanno a che fare con la nostra storia e non conoscono il nostro territorio”: “La provincia di Foggia – avverte – non è il bancomat del centrodestra che viene qui, preleva i seggi e li porta al Nord”. È alla sua terza campagna elettorale in tre anni, e non fa mistero del “vento sfavorevole” (Lucianetti aggiungerà che il “vento delle destre rischia di diventare un uragano per il Mezzogiorno”). Non teme nemmeno di parlare di una “cattiva programmazione del reddito di cittadinanza”, asso nella manica dei Cinquestelle.

"Bisogna continuare ad investire sulla cultura - afferma Cicolella - Io provengo da una città che è stata sciolta per infiltrazioni mafiose e, paradossalmente, l’ex candidato sindaco per poco non vinceva le elezioni nel 2021. C’è un retaggio culturale che va rivisto. Bisogna investire soprattutto sulle nuove generazioni, sui giovani, perché loro rappresentano il nostro futuro, con maggiori centri di aggregazione, cercando di investire su strutture che possano favorire gli interessi dei giovani di oggi”.

È Peppino D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese e uomo di partito, a presentare e introdurre le candidate. Parla di una campagna anomala, ma “i risultati – avverte – non sono scontati”. Lucianetti e Cicolella non sono le uniche donne immerse a capofitto nella campagna elettorale: con loro, proprio come fosse la sua e una prosecuzione delle Regionali 2020, c’è Anna Rita Palmieri. L’ex consigliera comunale tenta l’impresa, casa per casa, e porta voti alla prima dei non eletti in Consiglio regionale: in caso di elezione di Raffaele Piemontese, candidato alla Camera nel listino bloccato, e dell’assessora cerignolana al Senato, scatterebbe un seggio per lei a Bari che con 3617 preferenze si era piazzata quarta, con uno scarto di 407 voti da Teresa Cicolella. Non si sta risparmiando, ogni giorno tra la gente, soprattutto in quelle periferie, accompagnata da Pasquale Pellegrino. All'opera anche l'ex segretario cittadino Mariano Rauseo e l'ex capogruppo in Consiglio comunale Pasquale Dell'Aquila.

La ‘Filiera Cultura della città di Foggia’, nata nel secondo lockdown, tramite Marco Maffei, ne approfitta per portare le proposte racchiuse in un documento approdato anche in Parlamento che chiede tre cose: un censimento capillare, ad opera di ogni Comune d’Italia, di tutte le oltre 50 forme diverse di lavoratori del settore della cultura; una volta effettuato il censimento, l'istituzione di tavolo tecnico permanente con i rappresentanti della cultura; lo studio delle modalità di sostegno. Nel comitato c’è il mondo della scuola e quello dell’impresa giovanile, sconfortato e sempre in bilico, pronto a fare la valigia e a lasciare per necessità questa terra.

“La nostra politica deve parlare alle persone”, è il mantra di Valentina Lucianetti, avvocato e già presidente dell’assemblea provinciale del Partito Democratico. Non le dispiace che si parli di lei anche come la figlia del magistrato di lungo corso Massimo Lucianetti e, anzi, quando capita, indica con il dito il suo claim: 'Fieri di una storia'. Pian piano si scioglie nei primi incontri pubblici. Prende appunti e cerca di fare sintesi tra le istanze e i progetti che le pervengono in questi concitati giorni. L’ha folgorata l’incontro con i giovani, il loro entusiasmo. Sente di aver portato a casa già un primo risultato favorendo la condivisione. “Dopo il 26 settembre – promette – c’è un cammino che continua”.