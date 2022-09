Voilà i ‘Noi Moderati’ foggiani. Con Brugnaro ci sono Tasso e Candela: "Primo risultato è esserci"

È stato il presidente di Coraggio Italia e sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a tagliare il nastro del comitato elettorale di Noi Moderati in corso Giannone a Foggia, accanto all’onorevole Antonio Tasso, candidato alla Camera, e al candidato al Senato Umberto Candela. “Prima di tutto, siamo contenti di esserci – ha detto Brugnaro - Antonio Tasso ha fatto un grande lavoro di partecipazione sociale sul territorio, perché credo che il primo risultato sia venire ad ascoltare i cittadini ed essere presenti. Non lo saremo soltanto per le elezioni ma è un inizio per Coraggio Italia, che fa parte della coalizione ‘Noi Moderati’. Siamo una delle quattro forze del centrodestra”. Davanti ai simpatizzanti che hanno partecipato all'inagurazione, ringrazia Tasso per "il lavoro straordinario di passione e di ascolto delle persone": “L’ho conosciuto qualche mese fa e mi è piaciuto subito, poi una volta faceva il Dj – scherza – per cui siamo andati subito d’accordo”.

Viene in Puglia da turista sin da bambino, specie sul Gargano, a Vieste. “Conosco bene questo territorio e lo rispetto molto: lo consideriamo un po’ la parte avanzata del Sud, non lo dico io ma i dati del Pil. È evidente che dobbiamo infrastrutturarlo meglio”. Pensa alla dorsale adriatica, ai “miglioramenti che vanno fatti al porto di Manfredonia, alla valorizzazione delle eccellenze, al tema dell’energia”. Vuole il Sud connesso con "dorsali informatiche importanti", infrastrutturando così il Mezzogiorno anche dal punto di vista digitale. “Siamo una componente fondamentale del centrodestra – afferma – perché siamo moderati nei toni ma molto determinati nei valori”. A differenza degli alleati, il sindaco di Venezia propone di lasciare 3 miliardi al reddito di cittadinanza e investire gli altri 7 miliardi sui giovani che vanno a lavorare.

Il deputato uscente Antonio Tasso sta cercando di farlo innamorare della sua terra, considerato che gli investimenti sono il suo ‘pane quotidiano’: “Nella mia attività parlamentare, in quattro anni e mezzo, ho sempre cercato di attirare personalità che potessero investire sul territorio. Sono un inguaribile innamorato di questo territorio che sta soffrendo tantissimo, e non merita tutto quello che sta accadendo, perché i cittadini sono resilienti e hanno voglia di fare, ma sono ingabbiati da una minoranza criminale da cui vogliamo assolutamente liberarci”. Alle scorse Politiche il deputato sipontino era candidato con il Movimento 5 Stelle che “viaggiava col vento in poppa”, e stavolta, non ne fa mistero, è più dura: “È stata una scelta molto difficile ma la più giusta, quella di sposare un progetto ma soprattutto una ideologia che si basa sulla voglia di fare le cose che si dicono”. È al secondo posto nel listino plurinominale.

A fare gli onori di casa, il coordinatore provinciale di ‘Noi Moderati’ Antonello Di Paola, ottimista sulla soglia di sbarramento: “Coraggio Italia supererà il 3%”. Torna in campo anche Umberto Candela, assessore al Comune di Foggia dal 2000 al 2004, in terzo posizione nel collegio plurinominale del Senato: “È un rinnovato cammino nel solco della coerenza all’interno della coalizione di centrodestra. È un progetto, quello che abbracciamo oggi con il presidente Luigi Brugnaro. Crediamo in Coraggio Italia e in questo cartello elettorale, che ci ha sollecitato questo impegno per ambire a traguardi importanti, convinti che ci saranno belle ripercussioni sul territorio, per la Capitanata e la nostra amata Foggia”.