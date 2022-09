I Cinquestelle foggiani si votano a Conte: “La gente lo ama”

Inaugurato il comitato elettorale in via Zuppetta. I grillini, ringalluzziti dalle piazze del leader, tirano fuori gli artigli

Appaiono ringalluzziti i Cinquestelle foggiani, reduci dalle piazze strapiene del loro leader, Giuseppe Conte, che sono state una bella iniezione di fiducia. Per loro è “un onore” averlo come capolista e dal feedback dei cittadini devono aver capito che è la vera chiave per entrare in Parlamento, a suon di croci sul simbolo. E così, non fanno altro che parlare di lui, cavalcando l’onda del carismatico presidente che ammicca alla folla. Vedono in giro tanto entusiasmo. Sono tornati quelli di una volta e attaccano i loro manifesti anche da parlamentari in carica.

“La città di Foggia ha dimostrato l’altro giorno un grande amore per il Movimento 5 Stelle e per il presidente Conte e non va disperso”, ha detto l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone all’inaugurazione del comitato di via Zuppetta a Foggia. Il senatore uscente candidato alla Camera Marco Pellegrini è ottimista: “Siamo in grande risalita, la vittoria è dietro l’angolo”, ha detto ai presenti. Restringe il perimetro dei suoi sfidanti nel collegio uninominale di Foggia: “Scatterò se prenderò un voto in più dei miei avversari che sono Eugenia Roccella per la destra e Valentina Lucianetti del Pd”. Per lui la partita è aperta e il collegio è contendibile. “C’è tanta gente che ama il Movimento, ama Giuseppe Conte, lo vuole sostenere, si riconoscono nelle nostre politiche e ci fanno i complimenti per quello che abbiamo fatto in quattro anni e mezzo di difficile legislatura”, spiega ai microfoni di FoggiaToday Pellegrini. “Ovunque va sono bagni di folla”, aggiungerà Mariateresa Bevilacqua, novità della lista insieme a Fabrizio Marrazzo, candidato nel collegio uninominale Cerignola-Gargano.

Tirano anche i cavalli di battaglia dei grillini. La gente chiede di difendere reddito di cittadinanza e Superbonus, conferma l’attuale deputato Giorgio Lovecchio che tira fuori gli artigli. “L’aeroporto qualcuno se lo vende come proprio, ma in realtà, se non ci fosse stato l’impegno dei Cinquestelle non avremmo avuto questo risultato”, afferma nel solco già tracciato mercoledì dalle dichiarazioni sul palco dell’eurodeputato Mario Furore. E non risparmia nemmeno il presidente della Provincia: “Tante strade dei Monti Dauni che prima erano abbandonate sono state riasfaltate. Gatta se lo spende come proprio, ma in realtà i soldi sono stati dati dal governo Conte 2”.

La deputata uscente Carla Giuliano, seconda nel listino proporzionale per la Camera dopo il presidente M5S, la vede come “una sfida ancora più avvincente”. Scommettono tutti sul “cavallo di razza”, come definisce Conte. “Noi siamo stati sempre presenti, ci sono parlamentari che in quattro anni e mezzo abbiamo visto una o due volte. E nonostante la presenza a Roma, non ci siamo mai dimenticati del nostro territorio”, ha detto nel suo intervento. Al Senato, l’uscente Gisella Naturale prova a giocarsela sia nel collegio uninominale che nel plurinominale e la sfida non la spaventa (“Siamo costanti nel nostro impegno”).

“Quello che stiamo facendo per Foggia – promette l’eurodeputato Mario Furore – non finisce il 25 settembre. Anche perché è una città che in questo momento storico ha proprio bisogno del Movimento 5 Stelle”.