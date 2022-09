Splendido porta la Lega in pieno centro: “Io tra la gente"

È stato l’europarlamentare della Lega Massimo Casanova a tagliare il nastro del comitato elettorale in pieno centro a Foggia di Joseph Splendido, candidato alla Camera nel collegio plurinominale che comprende Foggia e alcuni comuni della Bat. Sarà “un punto di riferimento. Tutti i cittadini possono venirmi a trovare qui”, ha detto l’attuale consigliere regionale. Si trova in corso Vittorio Emanuele, a qualche numero civico di distanza dal comitato aperto nel 2018, quando per una manciata di voti non era arrivato a Montecitorio. Ora prova a scalare il quarto gradino, dopo il Consiglio comunale, quello provinciale e regionale.

Ha incuriosito la presenza del consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell’Erba poco prima dell’inaugurazione, specie dopo la delusione per la mancata candidatura del sindaco di Apricena Antonio Potenza, ma pare fosse lì per caso, solo di passaggio. A fare gli onori di casa, il segretario cittadino della Lega Antonio Vigiano, che ha ricordato, nell’occasione, l’amico Alfonso Fiore, prematuramente scomparso a marzo del 2021. Ha partecipato anche la candidata Marianna Natale, in lista alla Camera.

“Abbiamo sempre voluto stare tra la gente, non ci siamo mai chiusi nei palazzi, perché per noi il potere più grande è quello del popolo”, ha detto il segretario provinciale della Lega Daniele Cusmai in riferimento alla posizione del comitato. Vuole mandare all’opposizione il Pd. L’eurodeputato Massimo Casanova, grande amico del leader Matteo Salvini, imprenditore prestato alla politica, vede “un ritorno importante verso la Lega, nonostante l’indignazione che ha il popolo, stanco di tutto, deluso dalla politica in generale”. È lui a garantire per i candidati in lista e Splendido: “È una persona in gamba che si dedica al territorio da sempre. Sicuramente farà gli interessi di Foggia e di questa provincia”.