Il Terzo Polo inaugura il comitato a San Severo: “L’Alto Tavoliere strategico per la Puglia”

Entusiasmo e competenze: sono le parole d’ordine e i valori della lista Azione-Italia Viva, il cosiddetto Terzo Polo, che ha inaugurato martedì sera il suo comitato elettorale a San Severo, in corso Garibaldi 81.

Uno sforzo organizzativo importante per la classe dirigente e gli amministratori locali di Azione, Italia Viva e Puglia Popolare, che contribuiscono alla battaglia della coalizione ItaliaSulSerio, che continua a crescere nei sondaggi e ad attirare simpatie e consensi.

Sono intervenuti Nunzio Angiola, parlamentare uscente candidato al Senato in seconda posizione nel listino proporzionale dopo Teresa Bellanova; Rosa Cicolella, terza nel collegio plurinominale alla Camera; Lorenzo Frattarolo, coordinatore regionale di Italia Viva, candidato al Senato al quarto posto del listino proporzionale e nel collegio uninominale di Foggia; Nino Danaro, candidato alla Camera nel collegio uninominale di Foggia, e Giovanni Casella, anche lui candidato alla Camera. A fare gli onori di casa Michele Pistillo e Marco Infante, alla guida di San Severo in Azione, e il consigliere comunale Pierluigi Marino. “Questo è il polo della serietà, del pragmatismo,che si basa sul metodo Draghi e che non racconta solo slogan elettorali”, ha detto Marino.

“L’Alto Tavoliere, con il suo manifatturiero e il suo agroalimentare, sono strategici per la Capitanata e per la Puglia - ha dichiarato Angiola - Anche a difesa di questi territori dobbiamo tenere salda la riserva al Sud del 40% delle risorse del Pnrr. Lavoro, sviluppo e cultura sono anche le armi principali da mettere in campo contro la terribile zavorra della criminalità e dell’illegalità. Insieme alle donne e agli uomini che si riconoscono nella nostra cultura liberale, socialista e popolare, costruiremo un presente e un futuro migliori”.

Nella vicina Torremaggiore, invece, il parlamentare Nunzio Angiola ha incontrato i membri di un’associazione di promozione sociale. “Credo che la prima e più importante economia circolare sia quella generata dal volontariato e dal terzo settore, patrimonio inestimabile della nostra provincia e della nostra regione”, ha dichiarato. “La solidarietà, le reti relazionali basate su gratuità e disponibilità sono la precondizione per una autentica convivenza sociale - prosegue Angiola - Non si deve pensare al volontariato come a una pura e semplice opera di filantropia, ma come a una capacità di immedesimazione e di riconoscimento. Riconoscersi nei bisogni e nelle difficoltà altrui è un modo per conoscere se stessi. A Torremaggiore, come a Foggia, come in tutta la Puglia - sottolinea il parlamentare - abbiamo un ampio reticolo di associazioni, ottimamente coordinate da realtà come il Csv, che impegna centinaia e migliaia di donne e uomini disposte a dare un po’ del proprio tempo agli altri. Non saremo mai abbastanza loro grati per questo. In una prospettiva liberaldemocratica - conclude l’esponente di ItaliaSulSerio - non è il volontariato a essere ancillare ai poteri pubblici, per giungere dove questi non arrivano, ma esattamente il contrario. Sono i poteri pubblici a dover dare ampio riconoscimento al volontariato e intervenire dove quest’ultimo non abbia possibilità di realizzare i suoi obiettivi. Per questo il Terzo Polo dedica ampio spazio al completamento della riforma del terzo settore avviata con il Governo Renzi, dando piena attuazione all’anagrafe delle Onlus e favorendo in ogni modo politiche di inclusività e di dialogo fra territori e generazioni, fra normodotati e diversabili, fra ceti più e meno abbienti che determinano il grado di civiltà di una organizzazione sociale”.