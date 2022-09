Calendiani e renziani al lavoro per “la rinascita di Foggia”: “Angiola ci trascinerà”

Azione issa la bandiera insieme a Italia Viva nel centralissimo corso Cairoli. Da qui si rivolgono alla “intelligenza dei foggiani”. Affollato il comitato di ItaliaSulSerio, il raggruppamento di renziani, calendiani e Popolari che corrono insieme alle elezioni del 25 settembre. Il nastro l’aveva già tagliato sabato il ministro Mara Carfagna.

“Stiamo lavorando ad un progetto per la rinascita della città di Foggia”, ha detto in apertura il segretario cittadino di Azione Nicola Zingrillo. “Un punto al giorno recupereremo tantissimo”, ne è certo il segretario provinciale Michele Triventi. Sono schierati Lorenzo Frattarolo, coordinatore regionale di Italia Viva e candidato al Senato nel collegio plurinominale e nell’uninominale di Foggia; Chiara D’Errico, coordinatrice di Vieste, candidata alla Camera nel collegio uninominale del Gargano; Nunzio Angiola, candidato al Senato nel collegio plurinominale dopo l’ex vice ministra per le Infrastrutture Teresa Bellanova; Nino Danaro, candidato alla nel collegio uninominale di Foggia, e Rosa Cicolella, candidata alla Camera nel plurinominale.

Il partito di Renzi è sceso in campo con i suoi dirigenti. “Con orgoglio – ha esordito Rosa Cicolella – sono in una squadra di persone specchiate. Nunzio Angiola fa il capitano della nostra nave in questo collegio e nella provincia di Foggia. Ci trascinerà, ne sono convinta”. Dicono no “alla politica di chi la spara più grossa”, parole dell’ex sindaco di Ascoli Satriano Nino Danaro, indicazione dei Popolari di Cassano. Conta “la passione delle ultime due settimane” e i sondaggi se li lasciano alle spalle.

“In tutti questi anni Foggia è stata abbandonata a se stessa, è arrivato il momento della serietà”, ha detto il parlamentare uscente Nunzio Angiola. Vogliono prendere i voti “come si prendono i pesciolini, per la testa. I voti si contano, non si pesano – avverte - Occorre una mobilitazione generale, e questa mobilitazione deve partire da Foggia, perché più di come è sprofondata non si poteva mai immaginare. Saremo presenti in tutte le competizioni elettorali, a cominciare da Foggia”, annuncia il deputato oggi candidato al Senato che ha plasmato il partito di Calenda in Capitanata. È lui in persona a chiedere la candidatura a coloro che sposano questo progetto. “Questa battaglia la dobbiamo vincere”, afferma agguerrito, con un occhio alle Comunali nella città capoluogo commissariata: “Se pensiamo di portare nel prossimo Consiglio comunale un nostro rappresentante chiudiamo tutto – ha detto l’onorevole Angiola – Dobbiamo portare almeno cinque consiglieri comunali”.