“L’endorsement di Emiliano ha ammesso che il Pd non è competitivo in Puglia e in Capitanata"

“L’endorsement di Emiliano ha ammesso che il Pd non è competitivo in questa partita in Puglia e in Capitanata. Credo che la partita, in realtà, sia tra noi e il centrodestra”. Lo ha detto l’europarlamentare foggiano del M5S Mario Furore che non si scompone più di tanto dopo le parole del presidente della Regione che, accanto a Enrico Letta, si è spinto a chiedere espressamente ai pugliesi un voto per il Partito Democratico. “Credo che il giudizio di presidente della Regione o gli endorsement dei sindaci – ha aggiunto Furore - siano veramente ininfluenti rispetto a quello che voteranno i cittadini”.

L’assessora regionale al Welfare Rosa Barone è convinta che dopo il 25 settembre “tanti equilibri cambieranno”. Il Movimento 5 Stelle “sarà sicuramente protagonista della prossima tornata elettorale”. E chi ha già avuto un’esperienza a Roma, nel caso non dovesse farcela, “potrà portarla sul territorio. Nulla – assicura - verrà perduto”.