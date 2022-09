Fratelli d’Italia uniti da Tatarella, ma divisi da Franco Metta

C’era Annamaria Fallucchi tra i candidati di Fratelli d'Italia ieri all’incontro con l’ex sindaco di Cerignola, Franco Metta, la manifestazione politico-elettorale che nei giorni scorsi aveva spinto il primo cittadino Francesco Bonito a chiedere ai candidati del centrodestra di disertare l'invito di Metta.

Sulla vicenda non si era fatta attendere la replica - con tanto di rassicurazioni ma evidentemente disattese - del componente della direzione nazionale del partito di Meloni, Giandonato La Salandra, capolista nel collegio plurinominale della Camera Foggia-Cerignola-Andria. “Noi di Fratelli d'Italia alle ultime amministrative ci siamo candidati contro Franco Metta e quindi contro la precedente amministrazione e non c’è campagna elettorale che tenga che possa cambiare la linea direttrice di Fratelli d’Italia” aveva detto.

Tuttavia, c’è un po’ di imbarazzo nel partito all’indomani della partecipazione della candidata al Senato espressione dell’europarlamentare Raffaele Fitto, alla manifestazione politico-elettorale organizzata da Franco Metta. L’imprenditrice di San Nicandro Garganico c’era. Con lei anche l’ex consigliere regionale Napoleone Cera e il candidato di Forza Italia, Giandiego Gatta.

Secondo La Salandra, coordinatore del partito fino a marzo scorso, nessun esponente meloniano avrebbe dovuto prendere parte all’evento: "Nessuna ambiguità, tanto che i candidati del listino proporzionale non sono neppure stati invitati ad un evento al quale, in ogni caso, non avremmo mai preso in considerazione di partecipare. D'altronde, il partito non nasce oggi e, soprattutto su questo territorio, deve molto alla coerenza di chi a Cerignola fa politica 12 mesi l'anno”.

Così non è stato, diktat ignorato. La scelta di Fallucchi ha prestato il fianco agli avversari, tra cui la senatrice del M5S Gisella Naturale e il portavoce del partito gay, Fabrizio Marrazzo, che hanno definito inopportuna la partecipazione ad un evento elettorale organizzato dall'ex sindaco di Cerignola quando il Comune era stato sciolto per infiltrazioni mafiose, giudicato "incandidabile" dalla Corte d'Appello di Bari (la sentenza non è definitiva) e inserito il 1 ottobre 2021 nella lista degli "impresentabili" della Commissione Parlamentare Antimafia. "É stata una bella serata. Ho incontrato vecchi e nuovi amici. Una serata democratica, libera e ricca di contenuti. Nessuno potrà mai vietare ai cittadini di partecipare democraticamente alla vita politica. Quello si che è fascismo! Viva la libertà di scegliere democraticamente" il commento dell'avvocato di 'Avanti Cerignola'.

Per l'assessore alla Sicurezza del Comune di Cerignola, Teresa Cicolella, bene avrebbe fatto il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, a declinare l'invito, perché, aggiunge la candidata al collegio uninominale Senato Puglia, "la chiara e netta presa di posizione sui temi della legalità è un tratto che dovrebbe accomunare tutti coloro i quali, a prescindere dagli schieramenti, decidono di servire questa terra".

Sempre nella città ofantina i candidati espressione di Fratelli d’Italia, insieme a Giannicola De Leonardis, hanno partecipato ad un’altra manifestazione organizzata su un balcone della città, dalla Fondazione Tatarella per la presentazione del libro inedito di Pinuccio Tatarella 'La destra verso il futuro’.