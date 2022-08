Stea e i mastelliani pugliesi esclusi dalle Politiche: bocciato il ricorso, ricusate le liste

Nulla da fare per i mastelliani pugliesi e per Gianni Stea, l'assessore al Personale della Regione Puglia e viceegretario nazionale di 'Noi Di Centro”, il Movimento che fa capo all’on. Clemente Mastella e il cui simbolo è “federato” con il partito degli europeisti guidato dal senatore Raffaele Fantetti.

La Corte di Appello di Bari ha ricusato tutte le liste della formazione politica per la Puglia, dopo la rilevazione di una serie di irregolarità che sono state confermate anche a seguito di ricorso al Tar da parte dei promotori. Nel provvedimento dell'Ufficio elettorale regionale era stato rilevato che "la dichiarazione di presentazione della lista è priva della sottoscrizione del presentatore e, inoltre, la firma del pubblico ufficiale autenticante è apposta in calce a una certificazione incompleta perché totalmente priva dei dati del soggetto di cui si dovrebbe autenticare la firma". Mentre per i candidati nell'uninominale "mancano i dati identificativi, segnatamente le generalità complete"

Il percorso elettorale dei candidati, quindi, si è fermato subito, tra cui quello di Francesco Borgese, commercialista e consulente finanziario foggiano che era schierato come elemento di punta in Capitanata per la competizione alla Camera, con il doppio inserimento al collegio uninominale Foggia 1 e come capolista del collegio plurinominale Puglia 1 (Foggia-Bat). “Ci dispiace non poter concorrere perché sono certo che sarebbe stata un'esperienza bella e gratificante, grazie all'apporto e al sostegno di tanti amici che avevano già iniziato le attività della campagna elettorale e che ringrazio per il loro supporto. Ero pronto a ricambiare la fiducia ricevuta con un impegno concreto che potesse andare anche oltre la campagna elettorale. E invece dobbiamo fermarci, riflettere sugli errori commessi ma non abbandonare il campo perché la salvaguardia delle nostre famiglie e imprese va fatta sempre e comunque, partendo dallo sviluppo e finendo alla sicurezza, passando per una lunga serie di questioni che devono essere affrontare dal nuovo Parlamento. Sarebbero stati questi i temi che avremmo posto fino alle urne in maniera ancora più decisa e convinta, ma il lavoro sul territorio non è affatto terminato. Ringrazio Gianni Stea per avermi concesso l'onore di essere il rappresentante della lista nel collegio di Foggia, e faccio il mio in bocca al lupo agli altri contendenti, invitandoli a ricordarsi ogni giorno della popolazione a cui chiederanno il voto in questi giorni”.