Conte felice: “Grande risultato a Foggia". M5S obbligati a puntare al Governo della città

“Grande risultato”: così il leader M5S Giuseppe Conte, originario di Volturara Appula, capolista alla Camera nel collegio plurinominale di Foggia, ha commentato a caldo con un messaggio whatsapp il dato nel collegio uninominale di Foggia, dove si è imposto Marco Pellegrini, eletto deputato.

“Ci siamo sentiti tutta la notte, l’ho costantemente aggiornato sui dati di Foggia e provincia ed è rimasto molto contento del risultato a San Giovanni Rotondo, Foggia città, Volturara e Candela – afferma l’europarlamentare M5S Mario Furore che, insieme all’assessora regionale al Welfare Rosa Barone, incarna il Movimento in provincia di Foggia - Sicuramente la Capitanata dimostra di essere un fortino per il Movimento 5 Stelle. C’è stato l’effetto Conte. I nostri candidati si sono difesi bene se pensiamo che, rispetto a una superfavorita Anna Maria Fallucchi, Gisella Naturale, solo per poco più di un migliaio di voti non l’ha spuntata. La destra in questa provincia non ha propriamente sfondato perché c’è stato l’argine Cinquestelle che è stato importante”.

L’ex premer gli ha chiesto di essere sempre aggiornato, dopo aver incrociato le dita. Il bilancio è molto positivo per i pentastellati della provincia di Foggia. Sono stati riconfermati tutti i parlamentari uscenti: Marco Pellegrini, Gisella Naturale, Carla Giuliano e Giorgio Lovecchio. “Vengono premiati i parlamentari che sono stati fedeli e i leali con il Movimento fino all’ultimo, rispetto a chi ci ha lasciato per altre strade”, è il commento dell’eurodeputato Furore.

Fabrizio Marrazzo, sorpresa di questa competizione elettorale, candidato del Partito Gay con il simbolo M5S, che ha insidiato Giandiego Gatta nell’uninominale del Gargano, ha mandato un messaggio di ringraziamento nelle chat, in primis a Mario Turco per avergli concesso questa possibilità. “È stata una bella avventura”, ha detto.

Di certo, in ottica Comunali, i Cinquestelle proveranno a mettere a valore il dato di Foggia, dove il M5S è il primo partito e stacca il centrodestra di 15 punti circa. “Partiamo con il piede giusto verso un percorso che deve portare Foggia al cambiamento e il cambiamento per i foggiani coincide con il M5S – conclude Furore - D'altronde, ci hanno votato per il 45% e noi dobbiamo impegnarci, in primis, per chi ha riposto sempre fiducia in noi”.