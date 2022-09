In piazza gli antisistema di 'Italia Sovrana' sfrattati da Letta: “Le Comunali di Foggia il vero obiettivo"

“Saremo la sorpresa che scompaginerà gli assetti. Ci aspettiamo di superare tranquillamente e agevolmente la soglia di sbarramento ed entrare in Parlamento, anche se la legge elettorale non ci piace e chi deve essere eletto viene deciso dagli organi di partito”. Lo ha detto a Foggia il segretario nazionale di Ancora Italia, Mario Gallo, capolista alla Camera nel collegio plurinominale di Foggia e Bat. Il partito è una delle forze della lista unitaria 'Italia Sovrana e Popolare'.

“Noi contiamo di entrare e rappresentare quella crepa che fa cominciare a collassare un sistema marcio – prosegue Gallo ai microfoni di FoggiaToday - Non saremo un’opposizione intesa in maniera tradizionale, ma faremo le barricate. Negli ultimi due anni, sono sotto gli occhi di tutti le vessazioni e le discriminazioni a cui sono state sottoposte le persone. Sono epifenomeni di un malessere molto più profondo”. Sono contrari alla globalizzazione e all’omologazione e difendono “ogni forma identitaria”. Portano avanti una battaglia fieramente ideologica e affermano “una visione del mondo”, meglio “una visione sacra del mondo e della vita”: incoraggiano la riscoperta da parte dell'uomo del "proprio contatto con il trascendente”.

Hanno sfidato la piazza, davanti a una cinquantina di persone, incuriosendo anche i passanti, con la partecipazione del giornalista d’inchiesta Franco Fracassi. “Aiutateci a portare il nostro segretario in Parlamento”, ha detto dal palco Anna Chiara Fraccacreta, coordinatrice di Ancora Italia a San Severo, candidata nel collegio Cerignola-Gargano e nel listino plurinominale Foggia-Bat.

Sono stati ‘sfrattati’ da Letta domenica: “Avevamo chiesto l’autorizzazione al Comune, l’avevamo ottenuta, avevamo montato il nostro gazebo e ci è stato chiesto per motivi di ordine pubblico di smantellarlo, cosa che noi abbiamo fatto senza problemi, perché non abbiamo alcuna voglia di entrare in contrapposizione con alcuno”, a spiegato Anna Chiara Fraccacreta. “I veri democratici siamo noi – ha detto dal palco togliendosi “un sassolino dalla scarpa” - nessuno si sarebbe permesso di disturbarlo. Se cerca delinquenti o facinorosi non li cerchi qui”.

Accanto ai candidati anche Davide Colucci, il consigliere comunale di Lucera che ha proposto di concedere la cittadinanza onoraria a Julian Assange e ha fatto in modo che il centro federiciano fosse uno dei primi enti a conferirla. Venerdì 16 arriverà a Foggia anche il presidente di Ancora Italia e di Italia Sovrana e Popolare Francesco Toscano, alle 12, in piazza Cesare Battisti.

Il candidato di punta a Foggia è Roberto De Rosa, che si presenta nel collegio uninominale per la Camera. “Penso che Foggia risponderà bene”, afferma. In 15 giorni, solo nel capoluogo dauno hanno raccolto 530 firme per presentare la lista. “Siamo nati ad aprile, abbiamo aperto una sezione qui a Foggia, e abbiamo iniziato a lavorare per le elezioni amministrative – spiega De Rosa - poi è caduto il Governo e ci siamo mobilitati per questo. Però, quello che posso garantire ai nostri cittadini è che saremo presenti l’anno prossimo alle elezioni comunali”.