'No Green pass': una lucerina tra i candidati con Adinolfi e Di Stefano

Gli elettori pugliesi troveranno anche il simbolo di ‘Alternativa per l’Italia – No green pass’ sulla scheda per il rinnovo del Senato, per la precisione all’ultimo posto. C’è anche una candidata della Capitanata, nel collegio uninominale U01 Foggia: si tratta di Anna Fortunato di Lucera. "La federazione Apli, forza anti sistema nonché unico movimento politico cattolico, formata dal Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi ed Exit di Simone Di Stefano sarà collocata in una posizione estremamente visibile, tale da poter essere facilmente individuata dagli elettori – hanno affermato i delegati di lista Cosimo Leggiero e Giuseppe Lo Iacono - Il 25 settembre tutti i pugliesi potranno votare il nostro simbolo sulla scheda elettorale del Senato e darci il consenso necessario per contrastare le politiche scellerate già viste negli ultimi anni".

Nel collegio plurinominale non sono presenti candidati foggiani. La lista è composta da Lucianella Presta, Biagio Cantatore, Pasqualina Imperiale e Alessandro Gentile.

“Apli si rivolge a tutti i pugliesi – scrivono - dai cristiani pieni di fede, a chi è alla ricerca di un movimento autentico di valori, agli oppressi dalle decisioni politiche dei governi precedenti come l'imposizione del green pass, ai disorientati, agli sfiduciati che non vogliono andare a votare perché delusi da una classe politica senza valori. In difesa della vita, della famiglia naturale, al fianco dei giovani e della piccola e media impresa italiana, al fianco dei più deboli, Alternativa per l'Italia - No green pass c'è”.