Riapre il Gino Lisa e arriva Emiliano. Avvertimento di Pellegrini: "Non sia spot al Pd"

Il senatore Marco Pellegrini accoglie positivamente l'arrivo dell'aereo del Boeing 737 della Lumiwings, la compagnia aerea che si è aggiudicato il bando di Aeroporti di Puglia per la riattivazione dei voli da e per il Gino Lisa, ma sull'obiettivo raggiunto "grazie all'impegno di più componenti politiche e civiche della città" avverte: "Emiliano non approfitti di una vittoria di tutto il territorio per farne uno spot elettorale last minute a favore di qualcuno del Pd, al fine di ottenere visibilità a poche ore dal silenzio elettorale".

?Per Foggia è sicuramente una bellissima notizia iniziare a vedere i frutti di un lungo lavoro che si è raggiunto anche ? direi soprattutto - grazie ai parlamentari del M5S e all?ex Ministro Toninelli che hanno ottenuto in tempi record il nulla osta per il Sieg, necessario per i lavori di allungamento della pista e per rendere di nuovo operativo l'aeroporto. Per questi motivi mi auguro di non vedere trasformare il Gino Lisa in una ennesima vetrina elettorale targata Pd. Sarebbe di pessimo gusto".

Chi rivendica la riapertura dello scalo foggiano è il vicepresidente della Regione Puglia nonché candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale Gargano-Cerignola-Manfredonia, è Raffaele Piemontese. Alcuni giorni fa aveva messo i puntini sulle "i": "Noi abbiamo riaperto l?aeroporto Gino Lisa. Sette anni fa nessuno immaginava che avremmo sistemato l?aeroporto, fatto i lavori di allungamento e poi avremmo avuto i voli".