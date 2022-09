Verdi e Sinistra scommettono sull'ambientalista Russo: "Valorizziamo la forza delle donne"

L’Alleanza Verdi e Sinistra sceglie di “valorizzare la forza, la sensibilità e l’intelligenza delle donne in politica, non a chiacchiere”, parole del segretario provinciale di SI Capitanata Mario Nobile, e si avvia per il suo tour con un parterre tutto al femminile. “A nobilitare la nostra campagna elettorale sarà la presenza di Ilaria Cucchi, candidata al Senato in Puglia nel collegio plurinominale”, attesa a Cerignola e Foggia il 15 settembre.

Viene dai Monti Dauni la candidata di Sinistra Italia ed Europa Verde, capolista alla Camera nel collegio plurinominale Foggia e Bat: è l’ambientalista Stefania Russo, insegnante, già consigliera comunale di Bovino, che ha contribuito a svelare un ammanco nelle casse comunali finito al centro di un’inchiesta giudiziaria.

“In questo momento di crisi della partecipazione, voglio rilanciare il mio impegno per la giustizia ambientale e sociale, la pace e la legalità, valori messi in pericolo dalla Destra”, si legge nel suo manifesto. La riconversione energetica è al primo posto. “Questo non significa però che siamo favorevoli all’eolico selvaggio – avverte la candidata Stefania Russo - Proprio il territorio dei Monti Dauni ha già pagato tantissimo a livello paesaggistico, senza avere grandi ritorni dal punto di vista economico, perché le comunità hanno avuto dei ristori spesso a seguito di cause decennali. Il modello che noi proponiamo è quello, per esempio, delle comunità energetiche”.

Rilancia anche la proposta del Parco della Valle del Cervaro che “è previsto da una legge regionale ma non è mai stato istituito”. Renderebbe più trasparente e intelligibile la procedura che porta allo scioglimento di un Consiglio comunale: “Le infiltrazioni della criminalità nel tessuto sociale, politico ed economico – evidenzia - comportano un peggioramento dei servizi alla comunità”. Chiuderà la campagna elettorale proprio a Bovino.

Indicazione di Sinistra Italiana, è un profilo che incarna anche i valori dei Verdi, che si concentrano su un tema di stretta attualità: “Come provincia di Foggia produciamo molta più energia di quella che consumiamo. Ci piacerebbe che questo surplus si trasformasse in un beneficio per i cittadini, che continuano a pagare bollette altissime nonostante la Capitanata sia piena di parchi eolici e fotovoltaici – afferma il portavoce provinciale di Europa Verde Fabrizio Cangelli - La politica può intervenire per calmierare le bollette”.

La candidata ‘naturale’ per i Verdi sarebbe stata la parlamentare uscente Rosa Menga, che a marzo ha aderito al partito: “Ritenevo che la sua fosse una candidatura da spendere per quello che ha fatto per il territorio e per quello che rappresenta in quanto deputata uscente”, ha spiegato l’avvocato Cangelli che ha cercato di dissuaderla dalla decisione di rinunciare alla candidatura che non ha condiviso.

Per la verità, Rosa Menga non era stata tanto tenera neanche con Europa Verde quando ha parlato di “una forza politica che metta le nuove generazioni, la difesa dell'ambiente e la giustizia sociale al centro di ogni proposta programmatica, che per ogni scelta dia la parola ai cittadini e che, soprattutto, quella parola poi la mantenga”, in grado di far rinasce in lei l’entusiasmo di impegnarsi in prima persona. Una forza politica che Europa Verde “poteva essere ma non é ancora”.

Dal canto suo, Sinistra Italiana Capitanata ha dovuto ingoiare il rospo dell’accordo elettorale con il Pd, che aveva provato a scongiurare, nel tentativo di dirottarlo verso i Cinquestelle, in sintonia con la sua linea. “Continuiamo con la nostra agenda, che non è l’agenda Draghi - afferma il segretario provinciale Mario Nobile - con i nostri temi, che sono il lavoro, l’ambiente, la lotta alla criminalità organizzata, in una coalizione eterogenea che vede anche la presenza del Partito Democratico, e che per nulla incrocerà progetti di governo comune, visto e considerato che ognuno, al termine di questa campagna elettorale, al 26 di settembre, prenderà la propria strada”.