Elezioni politiche, in provincia di Foggia l’affluenza più bassa della Puglia: ha votato il 38,76% degli elettori

Alla seconda rilevazione, l’affluenza in provincia di Foggia è ancora la più bassa della Puglia e si attesta al 38,76%. Alle elezioni politiche del 2018, alla stessa ora, aveva votato il 50,73% degli aventi diritto. Si conferma il trend già registrato alle 12, quando nei 61 comuni della Capitanata aveva votato il 13,76% degli elettori. Si vota in una sola giornata, fino alle 23 di oggi, domenica 25 settembre. L’ultima rilevazione è prevista alla chiusura dei seggi. In tutta la Puglia ha votato il 42,59% degli aventi diritto (nel 2018 era il 53,66%). Penultima per affluenza la vicina Bat con il 41,04% (nel 2018, alla stessa ora, si registrava il 50,99%), in parte ricompresa negli stessi collegi della Capitanata.

Nella città capoluogo si è recato alle urne il 43,59% degli elettori (il dato precedente si attestava al 53,46%). A Cerignola ha votato il 30,46% degli elettori (nel 2018 era il 41,37%); a Manfredonia il 41,02% (precedentemente il 55,57%); a San Severo ha votato il 35,91% (nel 2018, alla stessa ora, era il 49,70%); a Lucera il 36,24% (dato precendente 50,53%). L’affluenza più alta si registra a Volturara Appula, con il 53,07%, unico comune a superare il dato del 2018 (50,42%). Seguono Ordona al 47,68% e Candela al 46,09%.

Fonte: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti

Aggiornato alle 20:33.