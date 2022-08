Renzi-Calenda, il foggiano Frattarolo candidato al Senato: non c’è l’uscente ed ex cinquestelle Troiano

Sono Rosa Cicolella, Nino Danaro, Chiara D'Errico e Lorenzo Frattarolo i candidati della provincia di Foggia nelle liste di Azione-Italia Viva. Con loro anche il parlamentare uscente ormai radicato in Capitanata Nunzio Angiola. Non c?è la deputata uscente Francesca Troiano, approdata quasi due mesi fa nel partito di Matteo Renzi.

La coordinatrice provinciale di Italia Viva Rosa Cicolella è terza nel collegio plurinominale della Camera Puglia P01 Foggia-Cerignola-Andria. La capolista in tutti i collegi plurinominali della regione è la ministra per il Sud Mara Carfagna. Al seguito di Massimo Cassano, direttore generale di Arpal Puglia, che ha aderito ad Azione ed è capolista nel listino proporzionale Molfetta-Bari, si presenta anche Nino Danaro, sindaco di Ascoli Satriano dal 2011 al 2016 e segretario cittadino di Puglia Popolare prima di entrare in quota al movimento di Calenda nel collegio uninominale di Foggia, candidato alla Camera. Nel collegio uninominale Puglia U02 Cerignola, che include il Gargano, c?è la renziana Chiara D?Errico di Vieste.

Al Senato, nel collegio plurinominale la capolista è l?ex vice ministra per le Infrastrutture Teresa Bellanova. Dopo di lei c?è Nunzio Angiola, deputato uscente che questa volta ha scelto Palazzo Madama. Eletto nel collegio uninominale di Altamura, professore ordinario di Economia aziendale all?Università di Foggia, ha plasmato Azione in provincia di Foggia. Al quarto posto del listino proporzionale c?è il foggiano Lorenzo Frattarolo, candidato anche nel collegio uninominale di Foggia.