Nuove alchimie per le Comunali: Azione si allea con Forza Italia e Città Civile per una San Severo “nuova”

A San Severo il partito di Azione è pronto a siglare un patto con Forza Italia e i civici del movimento Città Civile in vista delle elezioni amministrative del 2024.

Lo si apprende da una nota del segretario cittadino, l’avvocato Marco Infante. La consigliera comunale di Forza Italia Rosa Caposiena e il leader del movimento Città Civile Nazario Tricarico hanno deciso di unire le forze per contrastare il centrosinistra alle Comunali, e ora aggregano altre energie.

Nella giornata di ieri, Azione San Severo, con “assoluto spirito di apertura politica e programmatica”, ha incontrato una delegazione degli azzurri composta proprio da Rosa Caposiena e dal segretario Leonardo di Tullio, insieme a Nazario Tricarico e alla consigliera Lydia Colangelo del movimento Città Civile.

“È stata valutata la possibilità di un percorso comune per le prossime Amministrative, ipotesi nata quasi naturalmente nel corso della discussione visti i tanti punti che ci uniscono nella visione di una San Severo ‘nuova’, innovativa, che sia in grado di affrontare le sfide che verranno, mettendo in campo idee e un programma concreto – fa sapere il segretario Marco Infante - Nelle prossime settimane verrà sottoscritto un protocollo d’intesa, per mettere nero su bianco le linee guida che porteranno alla stesura di un programma condiviso, con alcuni punti cardine della nostra visione comune, i quali dovranno necessariamente essere inseriti nella proposta politica da fare alla città. Auspichiamo che questo metodo di lavoro e nuovo percorso, composto soprattutto da forze giovani, preparate e piene di entusiasmo, possa essere il viatico per una nuova stagione politica alternativa a chi già ha governato la nostra città, portandola alla disastrosa situazione attuale”.