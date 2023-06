PD foggiano a caccia di gente onesta e competente: “Il candidato sindaco potrebbe non essere nostro"

Non pone veti, è pronto a inglobare in un unico progetto le civiche che si riconoscono nello stesso perimetro, e non esclude un’apertura ai moderati quando si prospetta un ipotetico governo di salute pubblica, purché rinneghino le frequentazioni del passato.

Il segretario provinciale del Partito Democratico di Capitanata, Pierpaolo d’Arienzo si approccia, così, senza pregiudizi, al prossimo appuntamento elettorale delle Comunali a Foggia.

Non c’è ancora una data per il tavolo della coalizione, ma la segreteria cittadina “si sta sforzando di trovare delle belle personalità che siano competenti e che possano dare realmente una mano a Foggia”. Dunque, si lavora già alle liste. Il Pd vuole solo “gente onesta e competente”.

Non ci sono preclusioni di sorta rispetto a nomi che verranno proposti come candidati consiglieri, semmai “attempati”, precisa d’Arienzo provando a censire le categorie. Insomma, non gli interessa il solito refrain dei volti nuovi. “Sono convinto che la caratteristica non debba essere quella di essere nuovo o alle prime armi”.

Gli chiediamo, allora, se non ci sarebbero preclusioni, per esempio, all’ingresso di Giuseppe Mainiero in coalizione, semmai nella galassia dei Cinquestelle, ma glissa. “Non voglio fare ragionamenti sui nomi, semplicemente perché, in questo momento, a tutte le risorse presenti dovremmo dire un grazie, perché comunque si stanno occupando della città, nel modo in cui lo sanno fare – dichiara il segretario provinciale Dem e sindaco di Monte Sant’Angelo - Non mi focalizzo, in questo momento, sui nomi, l’importante è creare una coalizione”

Partiamo da Brindisi. La sconfitta Pd-M5S avrà ripercussioni sulle Comunali di Foggia?

La sconfitta a Brindisi, diciamolo francamente, non è solo dei Cinquestelle, è anche una sconfitta di tutto il centrosinistra, dovuta al fatto che ci siamo spaccati, che è un po’ quello che è successo dappertutto. E quindi c’è un tema di fondo che è questo: tenere insieme coalizioni che siano più larghe possibili, in quanto abbiamo necessità di occupare spazi maggiori.

Dunque, a Foggia si sperimenterà una coalizione ‘extra-large’?

Foggia presenta una situazione diversa. La coalizione a cui dovremmo tendere tutti è quella che ricalca lo schema regionale, che poi abbiamo sperimentato anche in Provincia e ha dato dei buoni risultati. Foggia, però, è una città capoluogo con una caratterizzazione particolare, ha anche un tessuto associativo importante, e quindi bisogna coinvolgere anche la società civile che non è rappresentata dal civismo.

Si vociferava di un accordo su base regionale secondo cui sarebbe toccata ai Cinquestelle l’indicazione del candidato sindaco a Brindisi e a Foggia, e al Pd a Bari e Lecce. Esiste questo schema?

No, questo schema non esiste. Ciò su cui si sta ragionando è che non necessariamente il candidato debba essere del Partito Democratico o di altra formazione, nel senso che non ci sono veti o preclusioni rispetto ad un ragionamento molto più ampio. Parlo come segretario del Partito Democratico, per cui il candidato potrebbe tranquillamente non essere del Pd. È chiaro che debba essere condiviso dalla coalizione.

Quindi, nonostante il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra che ha perso a Brindisi fosse indicazione dei Cinquestelle, lascereste scegliere ancora a loro?

Le idee camminano sulle gambe delle persone, ma se non abbiamo dapprima le idee le gambe possono essere di chiunque. L’idea che abbiamo noi è questa: Foggia esce da un lungo commissariamento, da uno scioglimento per infiltrazioni e, tra l’altro, da una situazione in cui si sono verificati gli arresti, ed è il primo caso in provincia di questo tipo. Per cui, io credo che si debba iniziare a ragionare innanzitutto di contenuti. Dobbiamo capire di che cosa ha bisogno Foggia e dobbiamo avere chiari i programmi e la strategia di intervento. Questo è il primo punto. È chiaro che le gambe su cui devono camminare queste idee è una scelta che, poi, dobbiamo condividere tutti quanti insieme. Non mi sento di escludere alcuna possibilità. Potrebbe essere indicazione dei Cinquestelle, nostra, dei civici, potrebbe essere chiunque incarni, però, un messaggio chiaro: Foggia ha bisogno di persone oneste e competenti, che abbiano a cuore la città, ma soprattutto che taglino nettamente col passato.

Al di là delle civiche di Emiliano della cosiddetta ‘coalizione che governa la Regione Puglia’, stanno proliferando già movimenti civici che potrebbero riconoscersi anche nella vostra stessa area. Come guardate a quelle esperienze già partite? Intendete avviare interlocuzioni anche con loro?

Io penso che si tratti di risorse del territorio che vanno in qualche modo inserite all’interno di un progetto più complessivo. Oggi è evidente che sembra ci sia uno scollamento, tante sfaccettature. Io sono molto fiducioso che arriveremo, e secondo me a breve, non passerà neanche tanto tempo, a convergere su un unico progetto. Penso che adesso anche la segreteria cittadina inizierà con i tavoli politici a cui saranno invitati tutti. A Foggia c’è bisogno della mano di tutti, questo è il concetto. Noi dobbiamo includere tutte le persone che in questo momento sentono di impegnarsi, perché il problema poteva essere anche quello, poteva esserci il pericolo che non ci fossero persone disposte ad impegnarsi. E, invece, se ci sono, queste risorse sono fondamentali. E noi che siamo dei partiti politici, chiaramente, abbiamo la doppia responsabilità anche di coinvolgerli e tenerli dentro all’interno di uno stesso progetto.

Il segretario provinciale di Forza Italia, Raffaele di Mauro, ha lanciato l’idea di un ‘governo di salute pubblica’, andando oltre gli steccati, per poi tornare ognuno nella propria metà campo tra cinque anni. Lei che ne pensa?

Il lavoro che dobbiamo fare noi, in questo momento, è organizzare il centrosinistra, e intendo anche i Cinquestelle e tutto il civismo secondo lo schema regionale e quello utilizzato per le Provinciali. Dalle forze moderate ci aspettiamo una presa di distanza soprattutto da personaggi e da frequentazioni del passato che hanno portato Foggia al punto in cui si trova. Noi con chi pensa che quella gente possa ancora dire qualcosa su Foggia, chiaramente, non vogliamo stare. Il resto è una cosa che si può costruire, però deve essere chiaro il perimetro in cui agiamo.

Cioè, si potrebbe andare insieme, destra e sinistra, purché non ci siano persone legate alla passata amministrazione?

Io la vedo difficile per la diversità politica e ideologica. A Foggia, poi, da un punto di vista politico e ideologico le forze sono abbastanza connotate. Tuttavia, la parte del centro, dei moderati, può anche fare scelte differenti. E, in quel caso, è chiaro che secondo me meriterebbe la giusta valutazione.

Meglio un uomo di partito o un candidato sindaco della società civile?

Come ho detto già in altre occasioni, a Foggia la situazione non è semplice: veniamo da uno scioglimento del Consiglio comunale. Io sono il primo sindaco di un Comune sciolto per mafia in provincia di Foggia, e anche se non stiamo parlando certo di un capoluogo di provincia, ho davanti le difficoltà che dovrà affrontare la nuova amministrazione. Per cui, penso che non sia sufficiente l’uomo solo al comando. Secondo me, il ragionamento deve essere più ampio, di una squadra di persone, oneste e competenti, che devono essere blindate e impermeabili. E, invece, a Foggia si tende a fare un ragionamento solo sull’uomo. Penso che sia molto riduttivo. Un uomo solo non ce la può fare a superare le difficoltà che incontrerà a Foggia, perché ne avrà nella fase di ripresa. Ecco perché è importante la squadra più che l’uomo.