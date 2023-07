Il centrodestra perde pezzi: il Nuovo Psi si sfila e firma un Patto Etico per le Comunali con altre sei liste

Prime defezioni nella coalizione di centrodestra, ancora piuttosto liquida, per le Comunali del 22 e 23 ottobre a Foggia.

Il Nuovo Psi si chiama fuori: “Noi siamo liberi e aperti a tutti coloro che abbiano idee innovative per migliorare la nostra città, e non condividiamo alcune idee e progettualità per la nostra comunità”, spiega telegraficamente il coordinatore di segreteria Domenico Longo.

Del resto, il partito era apparso defilato già alla convention del 3 luglio scorso al Samì in Fiera, per quanto Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc provassero a tenerlo dentro.

Si sfilano anche altre forze che si erano affacciate alle prime riunioni, o che comunque apparivano vicine ai principali partiti. Almeno per il momento, imboccano un’altra strada e si coalizzano.

Non ci stanno alle vecchie logiche e lo si comprende dalle parole del componente dell’organo commissariale del coordinamento regionale di Italexit per l’Italia con Paragone, Marcello Mariella. “Cambiare tutto per non cambiare niente, gattopardescamente”: è questa l’impressione che li ha fatti desistere.

Non condividono il metodo e, anzi, lasciano intendere che considerano qualche volto nuovo solo un’operazione di facciata. Con questi presupposti, non si va lontano.

La coalizione di centrodestra perde pezzi. Sulla stessa linea d’onda i Popolari Pugliesi, guidati a livello provinciale da Massimiliano Di Fonso e a livello cittadino da Nicola Campagna; Puglia Popolare, oggi rappresentata da Claudio Di Lernia, coordinatore provinciale, e Angelo Fragassi, referente cittadino; L’Altra Italia di Saverio Siorini, e due movimenti civici collegati, Foggia al Centro, rappresentata da Massimo Nicastro (legato a Massimiliano Di Fonso), e Foggia Oltre, referente Guido Ciccorelli (componente della direzione di segreteria cittadina del Nuovo Psi).

Hanno deciso di unire le forze e hanno sottoscritto un Patto Etico per le elezioni comunali di Foggia. “Integrità, trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini di Foggia” sono i principi che lo ispirano, fanno sapere i promotori.

Nelle prossime settimane, annunciano, lavoreranno ad un programma condiviso. Si presentano come sette liste, ma non c’è ancora un “accordo organico”, precisa Marcello Mariella. Preferiscono definirla “unità di intenti”. La chiamano “Unione per un futuro responsabile”. Lavorano insieme per indicare un candidato sindaco. E hanno già una rosa di tre o quattro nomi.

“La sottoscrizione di questo Patto rappresenta una nuova era nella politica locale di Foggia, in quanto unisce diverse realtà politiche attorno a un obiettivo comune”, scrivono.

Il prossimo 31 luglio si presenteranno alla città, nella sede del Conart di via Tressanti, alle 19.15. Illustreranno il Patto Etico e proporranno una terna di nomi per la scelta del candidato sindaco.

Non abbandona la coalizione l’Udc e il segretario provinciale Francesco D’Innocenzio è ottimista: “Sono convinto che il centrodestra si presenterà unito alle Comunali. Staremo a vedere nei prossimi giorni”.