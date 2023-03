Appello ai foggiani per "una nuova comunità politica", idea lista civica 'antimafia'

Sono oltre 100 i sottoscrittori dell’appello rivolto ai foggiani per “affermare una nuova speranza”, prendere insieme in mano il futuro della città e costruire una nuova comunità politica, verso ed oltre le elezioni comunali.

La petizione lanciata online una settimana fa ha raccolto finora più di 130 firme. I promotori sono il docente universitario Luciano Beneduce, Paola Calzoni, gli avvocati Fedele Cannerozzi e Mario Nobile, entrambi impegnati politicamente, Ernesto De Maio, Michele Gramazio dal mondo del volontariato, l’insegnante Giuseppe La Porta, Daniela Marcone di Libera, Giuliano Sereno nell’antimafia sociale e Sasy Spinelli, cooperatore sociale.

Il loro manifesto parte dalla constatazione di “una profonda crisi”, compresa quella delle forze politiche e di rappresentanza tradizionali, che “include quelle forze che si dichiarano progressiste e che risultano ora poco convincenti, afasiche, non in grado di prendere iniziative concrete e collettive per avviare un percorso di rinascita”.

I proponenti osservano come la città sopravviva con “quel che resta di un tessuto sociale logorato, frammentato e disilluso”. Credono che, nonostante tutto, ci siano ancora risorse importanti su cui Foggia può contare e chiamano a raccolta le tante persone che, da privati cittadini o da partecipanti ad esperienze collettive (associative, ricreative, di volontariato, politiche), “sentono il bisogno di fare qualcosa di altro e di nuovo per non lasciare andare la città al suo declino. Queste energie - scrivono - necessitano di essere attivate, di un luogo in cui riconoscersi e nel quale poter costruire una proposta politica originale ed autonoma”.

Vogliono costruire insieme a loro “uno spazio originale e nuovo, di partecipazione e condivisione, che si impegni per un vero cambiamento e contribuisca a ricostruire il tessuto sociale, misurandosi anche con il tema della rappresentanza politica e quindi delle prossime elezioni comunali”. Provano a spodestare “potentati economici, detentori di pacchetti di voti e vecchi attori della politica cittadina”.

Hanno convocato un’assemblea pubblica, in programma il 10 marzo, dalle 17.30 alle 20.30, nella Sala Farina di via Campanile, per “dare vita ad un percorso politico nuovo”, valutare anche la possibilità di presentare in autonomia una lista civica e iniziare a scrivere in maniera partecipata un programma politico che “abbia come orizzonte il deciso impegno antimafia, la trasparenza, la giustizia sociale, l’uguaglianza, la solidarietà e la pace”. Le elezioni saranno solo l’inizio. “Vinciamo la rassegnazione – è l’invito - costruiamo insieme il nostro riscatto”.