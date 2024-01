Potenza ‘gladiatore’: il candidato sindaco è sempre lui per la quarta volta

Coup de théâtre del sindaco di Apricena Antonio Potenza. La sua lista civica Uniti per Cambiare aveva annunciato che oggi avrebbe svelato il nome del nuovo candidato sindaco a Casa Matteo Salvatore.

Sul maxischermo scorre un video ad effetto che ripercorre le campagne elettorali e i momenti salienti dei suoi mandati sulle note della colonna sonora de ‘Il Gladiatore’ cantata da Andrea Bocelli, ‘Nelle tue mani’.

Lui e la sua amministrazione dal fondo della sala raggiungono il palco e scattano subito un selfie con il pubblico alle spalle che segna ufficialmente l’inizio della campagna elettorale.

Immancabile il consigliere regionale e amico Paolo Dell’Erba, ora coordinatore provinciale di Forza Italia. All’indomani del via libera del Consiglio dei ministri al terzo mandato consecutivo nei comuni da 5 a 15mila abitanti, non sorprende la proposta del candidato sindaco: è sempre lui, Antonio Potenza.

L’avventura di Uniti per Cambiare è partita nel 2011. A maggio del 2012 era stato eletto per la prima volta, ma poco più di un anno dopo il Consiglio comunale era stato sciolto per le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri. Nel 2014 è tornato in sella e nel 2019 è stato confermato a furor di popolo con oltre il 70%.

Agata Soccio, vice sindaco di Apricena, ha raccontato senza infingimenti quello che è successo ieri: “A 24 ore da questa assemblea pubblica, abbiamo fatto una scelta condivisa da tutti, come si fa nelle migliori famiglie, con il dialogo, e anteponendo gli interessi della città ai nostri personali”.

Appresa la notizia dell’ok al terzo mandato, “io e il sindaco, in totale serenità, abbiamo parlato lungamente, ci siamo ascoltati e abbiamo parlato a tutta la Giunta che è qui presente, la nostra grande famiglia, e abbiamo chiesto al nostro sindaco di continuare il suo percorso”. È scattata una standing ovation.

“Sono pronta a fare la sindaca – ha detto la vice, che ha fatto un passo indietro - però sono convinta che ho ancora da imparare stando al fianco di Antonio Potenza”.

Il diretto interessato non se lo aspettava che il Governo decidesse a 24 ore dall'evento: "L'amore che provo per questa città è smisurato - ha detto commuovendosi - motivo per cui ho deciso di accettare la mia quarta candidatura a sindaco".