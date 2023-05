“Risultato sofferto” a Carapelle per Di Michele: dopo il testa a testa, si tiene stretto il tricolore

“Risultato sofferto” per Umberto Di Michele a Carapelle: dopo un testa a testa con l’avversario Luigi Marasco, che gli ha dato filo da torcere, riesce ad agguantare il secondo mandato consecutivo.

‘Il Salto’ alla fine stacca ‘Rialziamo Carapelle’ per 266 voti. Finisce 1834 a 1578 per il riconfermato sindaco che si tiene stretta la fascia tricolore.

A lungo il divario non è stato abbastanza netto da cantar vittoria, per quanto l'amministrazione uscente sia rimasta costantemente in vantaggio. “Ha vinto Di Michele contro tutti”, ha detto a risultato consolidato, dedicando la vittoria a sua moglie Angela, “il mio faro”.