Il tavolo del centrodestra sulle comunali, precedenza a Foggia: entro fine settimana il nome del candidato sindaco

Prima tappa: Foggia. Le comunali nel capoluogo dauno sono l’obiettivo principale, cronologicamente parlando, che il centrodestra pugliese perseguirà nelle prossime settimane. È quel che emerso nel tavolo regionale riunitosi stamani a Bari per fare il punto sulle più vicine scadenze amministrative.

Presenti i rappresentanti delle forze politiche del perimetro del centrodestra, ovvero Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc e Nuovo Psi, oltre a Regione Salento per quel che concerne le elezioni a Lecce. Focus sui tre capoluoghi nei quali si andrà alle urne: prima Foggia, poi Bari e Lecce: "Il tema è quello della condivisione di un programma e la perimetrazione di una coalizione che mai come in questo momento è compatta e coesa che si accinge a scegliere i candidati sindaci", ha commentato il sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Marcello Gemmato, il quale ha anche formalmente aperto la porta alle espressioni del civismo: "C'è una esigenza forte che ci viene richiesta dal territorio, la contaminazione da parte del civismo. In seconda battuta lo coinvolgeremo". L'ottimismo palesato si fonda sui recenti precedenti di Brindisi e Barletta.

In particolare è la vittoria di Marchionna a Brindisi a foraggiare le buone sensazioni, essendo stata conseguita contro una coalizione che vedeva Pd e Cinquestelle insieme: "Sintomo del forte consenso verso il centrodestra da parte dei pugliesi che vogliono mettersi in continuità con il governo Meloni che gestirà i 200 miliardi del Pnrr, che darà un governo stabile al Paese per almeno cinque anni".

Anche per il deputato di Forza Italia Mauro D'Attis la vittoria di Brindisi non è una parentesi estemporanea, ma una stella polare per il futuro: "Una vittoria che ci ha insegnato che il centrodestra può battere Pd e Movimento Cinquestelle insieme nella Regione in cui governano assieme. Utilizzando il metodo, non solo si può vincere, ma anche ben rappresentare il popolo elettore". Ribadisce la compattezza delle coalizione, che non necessità di sventolare candidati di bandiera né di effettuare strategie interne: "Le bandiere siamo pronte a sventolarle per festeggiare eventualmente la vittoria. Noi abbiamo una missione di responsabilità verso i pugliesi che ci chiedono di fare quanto fatto a Brindisi, di essere uniti, di presentare il meglio che abbiamo e poi di ben governare".

Per il nome del candidato sindaco non si dovrà attendere molto, come confermato dal senatore della Lega Roberto Marti: "Abbiamo trovato una sintesi generale sul metodo. Ripartiamo dal comune di Foggia, perché dobbiamo completare le liste. Nel caso di Foggia, parliamo di un capoluogo particolare per il quale si è resa necessaria la coadiuvazione del livello nazionale", ha spiegato.

Si è parlato anche delle liste a controllo volontario antimafia, e dell'invito da parte della Commissione Antimafia di applicare il codice di autoregolamentazione per le candidature, già accolto nei giorni scorsi dal Commissario provinciale di Fdi Galeazzo Bignami: "L'impostazione è di non arrivare alla valutazione degli impresentabili con notevole ritardo e in piena campagna, così da dare adito alle strumentalizzazioni. La disciplina prevede la facoltà da parte dei partiti di presentare preventivamente un elenco provvisorio di candidati da sottoporre al controllo. Non solo l'abbiamo voluta, ma siamo anche quelli che la stanno applicando. I nostri partiti hanno trasmesso ufficialmente alla Commissione antimafia i primi elenchi provvisori", ha aggiunto D'Attis.