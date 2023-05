Impresa di Stefania Russo: batte Nunno ed è il nuovo sindaco di Bovino

Dopo anni di strenua opposizione, Stefania Russo archivia l’esperienza amministrativa di Enzo Nunno ed è il nuovo sindaco di Bovino.

Alla guida della lista ‘Bovino Futura’ si è imposta con il 53,74%, 1.021 voti. Il sindaco uscente si ferma al 37,58% (714 preferenze).

Niente da fare per Alberto Casoria, arrivato terzo con l’8,68% (165 voti) insieme alla sua lista ‘Noi Green per Bovino’, movimento per la transizione ecologica. Non entrerà in Consiglio comunale.