Tavaglione non è più sindaco dopo 20 anni. Ad Anzano non votano tre abitanti su quattro, Giallella perde per 7 voti a Pietra

Oltre 23mila cittadini (23.176), domenica e lunedì scorsi si sono recati alle urne per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali di undici comuni della provincia di Foggia. La piccola Anzano di Puglia ha fatto registrare l’affluenza più bassa con il 25,25% degli aventi diritto al voto. Di appena il 31,54% la percentuale registrata a San Marco La Catola.

Sette volti nuovi e quattro riconferme, compresa quella dell’avv. Vincenzo Sarcone, che ad Ascoli Satriano ha avuto la meglio sui quattro avversari nella tornata elettorale che ha riportato alle urne i cittadini dopo un periodo di commissariamento disposto in seguito allo scioglimento del precedente Consiglio comunale.

Tra i volti nuovi, pur sempre nel segno della continuità con il precedente governo locale targato Michele Sementino, c’è Raffaele Sciscio. Il nuovo sindaco di Vico del Gargano si è imposto con il 90,85% dei consensi. Il record delle preferenze è di Pasquale Marchese, neo primo cittadino di Castelluccio Valmaggiore, che si è imposto con il 94.60% dei voti.

Ben 199 preferenze non sono bastate al candidato sindaco più giovane d’Italia - il 18enne Francesco Carosielli di Faeto - il borgo dei Monti Dauni dove Michele Pavia è riuscito ad imporsi nuovamente, esattamente com’era avvenuto cinque anni fa.

Doccia fredda per l'ex sindaco di Pietramontecorvino Raimondo Giallella: sfiora il terzo mandato consecutivo per sole sette preferenze e lascia la fascia tricolore a Domenico Zuppa. Quasi un plebiscito per Paolo Lavanga ad Anzano di Puglia. Ce l’ha fatta anche il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele.

L’unica donna è Stefania Russo, che a Bovino è riuscita ad avere la meglio sull’uscente Vincenzo Nunno. Finisce dopo 20 anni l’era di Francesco Tavaglione: schiacciante la vittoria di Luigi D’Arenzo.

Volti nuovi anche a San Paolo di Civitate – con Costantino Rubino che ha battuto l’ormai ex sindaco Paolo Marino – e a San Marco La Catola del nuovo sindaco Luigi Piacquadio.

Bassa l'affluenza, peraltro in calo, del 56,67%. Ci sono state 678 schede nulle e 200 schede bianche.