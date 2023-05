‘Seme e Terra’ resta alla guida di Castelluccio Valmaggiore, Lino Marchese è il nuovo sindaco

Da oggi il presidente del Csv Foggia e del CeSeVoCa Pasquale Marchese è anche il nuovo sindaco di Castelluccio Valmaggiore. Prende in mano per la prima volta le redini del suo paese, traghettato fino alle elezioni da Michele Giannetta, in lista con lui, dopo la prematura scomparsa del compianto Rocco Grilli a giugno del 2022.

La civica ‘Seme e Terra’, anche questa volta, ha incassato la legittimazione popolare. Si è recato alle urne il 42,31%, Nel 2019, in un solo giorno di votazioni, l’affluenza si era attestata al 43,52%. Il gruppo storico che, con qualche recente defezione, ha guidato il paese per 27 anni, ce l’avrebbe fatta anche senza la lista civetta ‘Gli altri’.

È andato tutto secondo i piani: Pasquale Marchese è sindaco con il 94,6% delle preferenze, vale a dire 613 voti, e sette candidati della lista entrano in Consiglio comunale. Con 35 voti, la lista ‘Gli Altri’ elegge tre membri dell’opposizione.

Lino Marchese, sin dal lontano 1985, ha partecipato attivamente alla vita politica, ricoprendo ruoli nelle amministrazione che si sono succedute. In passato è stato anche vice sindaco, ma non aveva mai indossato la fascia tricolore.