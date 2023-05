Ad Anzano l’affluenza più bassa della Puglia, ma Lavanga taglia il traguardo del terzo mandato

Come da copione, Paolo Lavanga, 47 anni, senza fatica, inanella il terzo mandato consecutivo. La sua ‘Insieme per Anzano’ non aveva rivali: la civica ‘Solo per Anzano’ era diretta emanazione dell’altra, una ‘lista amica’ (in gergo ‘civetta’), creata per non incorrere nel rischio di invalidare le elezioni in caso di mancato raggiungimento del quorum, anche quest’anno abbassato al 40%.

La strategia si è rivelata provvidenziale, perché la percentuale di votanti si è fermata al 25,35%, dato più basso in provincia di Foggia e in tutta la Puglia, probabilmente influenzato dall’esito scontato delle consultazioni. Cinque anni fa si votava in un solo giorno (il 10 giugno 2018), e l’affluenza aveva raggiunto il 38,52%.

'Insieme per Anzano' ha incassato 402 preferenze e Lavanga è sindaco per la terza volta con il 69%. Alla lista 'Solo per Anzano' sono andati 176 voti.

Il sindaco Lavanga resta in sella con una squadra parzialmente rinnovata: saranno tutti eletti i candidati Antonio Marotta, che finora ha ricoperto l’incarico di vice sindaco; l’assessore Antonio Giso; i consiglieri comunali Domenico Del Tiglio e Mario Mastrullo; Carmine Di Paola; l’unica donna, Nunzia Marciello, e Simone Rattazzi.

Lavanga ha indossato la fascia tricolore per la prima volta nel 2013 e se l’è dovuta sudare: ci aveva già provato nelle due tornate precedenti, nel 2006 e nel 2008, e se al primo tentativo aveva perso per uno scarto di 12 punti percentuali, due anni dopo non ce l’aveva fatta per appena 24 voti.