Angiola accoglie l'invito della Commissione Antimafia: "Abbiamo trasmesso l'elenco dei candidati"

“Abbiamo accolto l’invito a trasmettere alla Commissione Antimafia l'elenco dei candidati che hanno deciso di formare le liste che sosterranno la mia candidatura a Sindaco di Foggia”.

Il professor Nunzio Angiola non ha perso tempo e nonostante il periodo di ferie per molti candidati è riuscito a trasmettere alla Commissione Antimafia l'elenco. “Credo sia un dovere da parte di un candidato Sindaco mettere sotto la lente di ingrandimento i nomi dei candidati al consiglio comunale soprattutto dopo quello che è successo a Foggia. Intanto, continuiamo a lavorare per dare ai foggiani una nuova prospettiva con un progetto molto articolato e ricco di elementi innovativi. La nostra politica è la concretezza, mettere la soluzione avanti al problema. Sentir dire che le cose non vanno bene e che ci sono tante situazioni da affrontare ormai è un disco rotto. Noi stiamo parlando ai foggiani dicendo analiticamente quello che faremo e in quanto tempo”.