Spunta il primo candidato sindaco di Foggia: è l’ex parlamentare Nunzio Angiola

Nunzio Angiola scopre le carte e annuncia la sua candidatura a sindaco di Foggia. L’ex parlamentare e docente universitario abbandona i simboli di partito, almeno per il momento, e sceglie il civismo.

Si era presentato anche alle recenti elezioni alla carica di rettore dell’Università di Foggia, ma aveva fatto un passo indietro a dieci giorni dalle votazioni. È stato deputato nella scorsa legislatura, eletto nel collegio uninominale di Altamura con il Movimento 5 Stelle che ha lasciato nel 2020 per poi passare con Calenda. Alle ultime politiche ci aveva riprovato con il simbolo che proiettava Azione e Italia Viva verso il Terzo Polo, candidato questa volta al Senato, ma non ce l’ha fatta.

L’esperienza con Azione sembra ormai archiviata. Del resto, non si era pronunciato sul commissariamento che aveva scombussolato il partito. A preannunciare un suo impegno diretto, poi, erano state le due associazioni che ha contribuito a fondare nel giro di venti giorni, a partire da metà marzo: ‘Foggia 5.0’, presieduta da Carlo Russo, affiancato da lui in qualità di vice, ed ‘Effetto Foggia’, guidata direttamente da Angiola, con la vice presidenza di Francesco Sollitto, direttore della struttura complessa di Chirurgia Toracica del Policlinico.

E ha cercato la ‘legittimazione popolare’ proprio in quelle due associazioni che poi in un comunicato congiunto lo hanno ‘corteggiato’.

Oggi fa sapere di aver raccolto l’invito di soci e simpatizzanti di ‘Foggia 5-0’ ed ‘Effetto Foggia’, “ma anche di tanti imprenditori, operai, impiegati, pensionati e studenti”: “Mi metto a disposizione con umiltà e determinazione delle foggiane e dei foggiani, per guidare una grande mobilitazione civica, facendo tesoro della mia esperienza politica che ho vissuto in Parlamento negli ultimi 5 anni – afferma Angiola - Stiamo approntando un progetto per Foggia, in grado di restituirle l’onore perduto. Non potevo voltare la testa da un’altra parte. Per me è un dovere, ma soprattutto un atto di amore per la mia città, una città che ti duole il cuore a vedere come si è ridotta, una città che merita molto di più e che non può essere condannata al definitivo declino. Diciamo tutti insieme #FinalmenteFoggia”.

C’è già un comitato di coordinamento elettorale Angiola Sindaco. Mercoledì 26 aprile, alle 10.39, al Samì, Nunzio Angiola presenterà alla stampa la candidatura. Interverranno i rappresentanti dell’associazione Effetto Foggia, Francesco Sollitto e Michela Candela, e il presidente dell’associazione Foggia 5.0 Carlo Russo.