A Bovino è l’ora della resa dei conti: Russo torna alla carica contro Nunno, in campo anche Casoria

Il sindaco Vincenzo Nunno non vuole interrompere l’esperienza di ‘Tutti per Bovino’, che va avanti dai tempi di Michele Dedda, dal quale ha ereditato la fascia tricolore, dopo gli anni da vice. Chiede un altro mandato agli elettori, ma questa volta dovrà vedersela con l’opposizione capeggiata da Stefania Russo e con Alberto Casoria che, dopo quasi 25 anni dall’ultima volta, scende in campo in prima persona.

Sono candidati alla carica di consigliere comunale con il sindaco uscente Carla Nicastro, attuale vice sindaco; Michele Gesualdi e Luana Grasso, oggi in Giunta; Matteo Biscari, Celestina Claudia D’Alessandro e Salvatore Sgambati, componenti della maggioranza; Rosanna Paglialonga in quota M5S; Antonio Leggieri; Alessandro Marzocco e Renato Schiavone.

La lista civica si rimette in moto per una “nuova avventura”. Con un gruppo che comprende l’attuale compagine amministrativa e “risorse nuove, provenienti da svariati settori della vita civile, pronte a mettere a disposizione della comunità le loro competenze e la loro professionalità”. Si lascia alle spalle una consiliatura diventata burrascosa dal 2021 in poi: poco più di un anno fa, si è ritrovato a dover ricostruire mezzo Consiglio comunale per rimanere in sella.

È la lista dai colori sgargianti ‘Bovino Futura’, invece, ad accompagnare la candidatura a sindaca di Stefania Russo. Nel 2018, con ‘Alternativa per Bovino’ si era fermata al 31%, e dietro di lei ‘Promuoviamo Bovino’ era arrivata al 25%. Alle ultime elezioni politiche era capolista alla Camera nel collegio plurinominale Foggia e Bat per l’Alleanza Sinistra Italiana e Verdi.

Insegnante e ambientalista di ferro, è l’emblema di quell’opposizione che ha osteggiato il sindaco per il cortocircuito comunicativo sull’ammanco da 1,2 milioni di euro al centro di un’inchiesta giudiziaria che portò all’arresto di un ex dirigente comunale, fino a tentare il tutto per tutto per lo scioglimento anticipato. Era stata proprio la minoranza a insistere per fare luce su quell’incredibile ‘buco’. È arrivato il momento della resa dei conti.

La sua squadra è composta da Leonardo Greco, Raffaele Fattibene, Michele Totaro, ex consiglieri che insieme a lei rassegnarono le dimissioni a dicembre del 2021; Carmela Carella; Gerardo Chiappinelli; Michele Fabio Ferro; Matteo Fiorenti, oggi in Consiglio all’apposizione; Francesco Pio Giannetta; Giuseppe Michele Lombardi e Raissa Pia Maglietta.

Vecchi e nuovi compagni di viaggio, per “una proposta politica seria e responsabile, a partire da chi in Consiglio comunale ha portato avanti un’azione incisiva di opposizione all’amministrazione uscente, insieme a chi dalla maggioranza ha preso fortemente le distanze con le dimissioni, e coinvolgendo forze nuove che hanno voglia di contribuire al riscatto di un paese tanto martoriato quanto ricco di potenzialità inespresse”, scrive la candidata sindaca. I gruppi di minoranza ‘Alternativa per Bovino’ e ‘PromuoviAmo Bovino’ (insieme oltre 1200 voti alle passate Amministrative), hanno unito le forze. Sin dal 2018, dopo lo sconfitta, hanno avviato un percorso e iniziative comuni, fino a fondere le due esperienze.

Alberto Casoria si presenta con il simbolo del movimento nazionale per la transizione ecologica ‘Noi Green’ che ha abbracciato da qualche mese. Per alcuni, in paese, è un 'evergreen'. Potrebbe erodere consensi alla lista dell’amministrazione uscente.

Per trovare una sua precedente candidatura a sindaco bisogna tornare indietro agli anni ’90. Arrivò due volte secondo, da ultimo nel 1999, quando il centrodestra non ce la fece per meno di 150 voti. Alle Comunali del 2018 la sua candidatura era sfumata. Tre anni fa è stato candidato consigliere regionale nella civica di Raffaele Fitto, ‘La Puglia Domani’. Per quasi 20 anni, fino al 2019, è stato presidente del Gal Meridaunia e ha guidato anche l’associazione dei Gal pugliesi.

Sono candidati alla carica di consigliere comunale nella lista ‘Noi Green per Bovino’ Valentina De Cosmo, Genuino Dota, Giammario Durante; Dina Forlivio; Raffaele Marseglia; Rosa Piscopiello; Giuseppe Ruscillo; Giada Russo; Marco Russo e Vincenzo Totaro.