A San Marco la Catola braccio di ferro tra l’uscente De Martinis e il suo ex vice Piacquadio

Fino ad agosto dell’anno scorso era il suo vice, e lo è stato per nove anni e sei mesi, oggi è l’avversario da battere. A San Marco la Catola, il sindaco uscente, Paolo De Martinis, deve vedersela con il suo ex braccio destro, Luigi Piacquadio. Inevitabilmente, volano gli stracci e la campagna elettorale è piuttosto frizzantina.

Nove mesi fa sono venute a galla le divergenze ed è arrivato il divorzio. San Marco la Catola era sull’orlo del dissesto. Il piano di rientro proposto non era stato accettato dalla Corte dei Conti.

La maggioranza, nel frattempo, si è sfaldata. Il sindaco si è ritrovato a fare i conti con i numeri in aula e dall’opposizione sono arrivati i rinforzi. Ma a sentire Piacquadio, era tutto già scritto: aveva subodorato le nuove alchimie e l’intenzione di presentare un’unica lista. “Era nell’aria e poi si è concretizzata”. E come lui la pensavano l’assessore alle Politiche Sociali, Antonella D’Antino, e la consigliera, Bernadette Cappelletta. “Se si fosse fatta una cosa del genere, dopo la Cina sarebbe arrivato San Marco la Catola - ha detto in un comizio Piacquadio tra gli applausi - In una democrazia serve chi amministra ma anche chi controlla”.

In tre si sono sfilati dalla maggioranza e la Giunta è venuta meno. Ed è allora che sono entrati ufficialmente in gioco Massimiliano Barrea, nominato assessore, e Luigi Giuseppe D’Antino (candidato sindaco nel 2018), oggi in lista con il sindaco uscente.

“D’Antino sono circa 30 anni che è all’opposizione di tutte le maggioranze, nel 2011 grazie al suo contributo è caduta un’amministrazione”, rimbrotta l’ex vice sindaco, tanto per rendere l’idea di quanto fosse contrario a scendere in campo con gli ex avversari.

Ed effettivamente l’accordo con l’opposizione c’era già “a fine dicembre del 2022, in prospettiva delle elezioni”, e a confermarlo è proprio il sindaco Paolo De Martinis: “Siccome siamo una piccola realtà, ci siano detti 'facciamo un’unica lista e andiamo a votare', perché non andiamo a prenderci il trono. I problemi sono quelli che sono”. Il sindaco in carica ammette che è “un dispiacere” assistere ad una campagna elettorale al vetriolo, ma oggi definisce “Ponzio Pilato” il suo avversario.

“Quello che si sta provando a fare è il cosiddetto scaricabarile, scaricandolo solo su di me – afferma il candidato sindaco Piacquadio - Come in ogni amministrazione i problemi ci sono. San Marco La Catola ha avuto grossi problemi dovuti ad un ammanco, che si è concretizzato quando ci fu il passaggio della tesoreria da privati alla Banca Popolare di Milano (parliamo di anni antecedenti all’amministrazione De Martinis, ndr). Altro grosso problema, sono i residui attivi, cioè l’incapacità dell’ente di incassare le somme, tant’è vero che è stato esternalizzato il servizio con una società che ha fatto una revisione di tutta la situazione creditoria e ha iniziato a mandare le morosità. Se non si riescono ad incassare questi residui, il crac prima o poi arriverà, nel momento in cui lo Stato chiederà di rendicontare quelle somme e di integrarle”. Per lui, insomma, il dissesto è stato solo rimandato.

Non la pensa così De Martinis: “Era un comune in dissesto, abbiamo vinto il ricorso con la Corte dei Conti e abbiamo chiuso il bilancio consuntivo con un avanzo di amministrazione. Lo scopo era distruggermi politicamente, manovrati dall’ex onorevole. Ero scomodo, perché portando questi risultati sarei stato riconfermato per il terzo mandato. Mandando via un sindaco e portando il Comune in dissesto, io sarei stato marchiato a vita. Questo è il gioco politico”. Il primo cittadino pensa che alla regia ci sia Lello Di Gioia, sindaco negli anni ’90 e deputato per tre legislature.

Di certo, nei prossimi anni il Comune dovrà perseguire una gestione oculata ed è chiamato a rispettare il piano di riequilibrio. “Noi non abbiamo entrate extra bilancio, sono solo i neanche 10mila euro di affitto di terreni ogni anno – osserva il sindaco De Martinis - Non abbiamo eolico, non abbiamo niente rispetto ad altri colleghi. Colpa delle scelte scellerate fatte 20-30 anni fa. Abbiamo aree Sic, aree naturalistiche, e cosa mangiamo?”. Per far cassa, l’ente dovrà alienare beni.

Con questi presupposti, in campagna elettorale non si possono promettere miracoli: “Io non ho mai promesso niente. Ho preferito i fatti – afferma De Martinis - Ho detto che aprivo la struttura e l’ho aperta, c’è la seconda struttura sociosanitaria e verrà aperta. Quindici famiglie lavorano nella struttura qui a San Marco e non sono andati via, in tre si sono sposati negli ultimi 5-6 anni. Ho messo le persone nella condizione di lavorare sul territorio. Dopo dieci anni non ho niente da dimostrare, mi metto nelle mani della popolazione”.

Al comizio del 9 maggio, a dare man forte alla sua lista ‘San Marco Resiste’ c’era anche il sociologo e scrittore Leonardo Palmisano, introdotto dall’attuale vice sindaco, Dina Cilfone. Oltre a lei, sono candidati alla carica di consigliere comunale Anna Ricci; Malvina Paolozza; Gisella Accetturo; Valentina Colagrossi; Massimiliano Barrea; Luigi Giuseppe D’Antino; Giuseppe Conte; Salvatore Miranda; Alessandro Greco.

La lista ‘Bene Comune’ punta sulla cooperativa di comunità: “Potrebbe essere la chiave di volta”, afferma il candidato sindaco Piacquadio. Significa “creare una sinergia tra produzione, lavoro, mettere a reddito quello che si ha, ricettività, circa 600 ettari di bosco, di cui una parte anche a fini turistici. Abbiamo la località San Cristoforo dove ci sono gli Assoraider. Questo è anche un territorio a vocazione vitivinicola. Abbiamo Fedele Casoli (candidato nella sua lista, ndr) che sta iniziando a prendere contatti con il Crea, il centro di ricerca di Foggia, per reintrodurre varietà di prodotti autoctoni. Se riusciamo a investire su questo settore e recuperare tradizioni antiche, saremo competitivi”.

A onor del vero, anche la coalizione San Marco Resiste propone di creare una cooperativa di comunità che, tra le altre cose, possa istituire un centro di primo soccorso, all'interno della Casa Famiglia ‘la Brecciolosa’, in quanto il giovedì non ci sono medici di base e l'unica farmacia è chiusa per riposo settimanale.

Piacquadio avverte un bell’entusiasmo intorno al progetto ‘Bene Comune’: “Dall’altra parte c’è il vecchio, cose già viste e sentite, invece qui ci sono persone nuove, giovani, laureati”. I candidati vanno dai 27 ai 54 anni. Compongono la lista Bernadette Accetturo; Giusy Colagrossi; Ilenia Patricelli; Massimo Maiorino; Marco Cicchetti; Flaviano Pio Ieronimo; Antonio Leonardo Zaccaria; Giuseppe Gallo; Fedele Casoli; Giampio Ferrara.

Piacquadio vuole far avvicinare i sammarchesi alla politica, da cinque mesi ha aperto una sezione per scambiare idee e confrontarsi. “La lasceremo aperta – promette - Saper ascoltare la gente è il nostro punto di forza, ed è quello che ho fatto nei miei nove anni e mezzo di mandato da vice sindaco”