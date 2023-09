Mainiero contro tutti: "Foggia va ricostruita dalle fondamenta"

“Queste sono elezioni di rottura”. Ne è convinto il candidato sindaco civico Giuseppe Mainiero, leader di Resto a Foggia. Sabato ha inaugurato il suo comitato elettorale in via Lanza, proprio all’ingresso di quell’isola pedonale che per lui – correva l’anno 2017 – fu una “spesa inutile quanto dispendiosa”, che avrebbe distratto volentieri per l’edilizia scolastica e la sicurezza. Ma non si rintanerà nei comitati: vuole parlare alla città. “Faremo un comizio ogni domenica qui in centro, e ogni santa mattina in ogni quartiere, ci fossero anche tre persone”, promette.

Lui sente di incarnare la vera alternativa. Stronca gli avversari delle principali coalizioni che, a questo punto, considera gli unici nemici da battere, incurante degli altri competitor civici. Spara sonore bordate al centrosinistra: “Questo è il Mongelli ter”, e la candidata sindaca è colei che “voleva far chiudere le scuole comunali”. Ogni lista “è un sindacato”.

E se l’unica novità gli sembrano i candidati del comitato di cittadinanza attiva 'La Società Civile' nel M5S, ne ha anche per loro: “Li voglio vedere come la mettono, considerato che stanno con il partito di Amiu”.

Per demolire il centrodestra unito gli basta un’allusione: “Le liste le sta facendo Landella”. I toni sono sempre alquanto livorosi, talvolta finanche sconsigliabili. Fuori c’è Pino Lonigro: Socialismo Dauno ha scelto Mainiero. Dentro c’è Ignazio Grosso, ex consigliere comunale ai tempi di Ciliberti. La proposta civica di Resto a Foggia pesca un po’ in tutti gli ambienti, e così le grandi coalizioni sospettano che il voto disgiunto possa premiare proprio lui.

Descrive una città “abbandonata a se stessa, sporca, disamministrata per 30 anni”, con una classe dirigente “che non è stata capace di autodeterminarsi”. Foggia, ormai, “è una colonia perché conviene a tutti che sia debole politicamente”, afferma in riferimento ai candidati calati dall’alto in altre coalizioni. Che non sia peregrina l’ipotesi di un sindaco civico lo dimostrano i casi di Gianni Rotice a Manfredonia, fa notare, o l’ex Franco Metta a Cerignola, eletti fuori dai partiti.

Accanto a lui c’è Nino De Rogatis, che dal 2016 aveva già seguito le sue orme (all’epoca in Fratelli d’Italia). Finora, hanno annunciato la loro candidatura in lista Marco Papicchio del gruppo AttiVisti foggiani, Loredana De Cata e Pasquale Di Domenico. Ma ci sarà anche “quella generazione che parla il linguaggio dei giovani”, perché sono loro che il suo movimento civico non vuole far scappare. “Questa città – continua a ripetere Mainiero - va ricostruita dalle fondamenta”.