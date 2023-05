Botta di vita a Faeto con i giovanissimi all’arrembaggio del Comune: un 18enne sfida Pavia

I giovanissimi hanno aggiunto un po’ di pepe alla campagna elettorale sul tetto della Puglia. A Faeto si consuma una sfida generazionale inedita: l’avversario del sindaco uscente ha appena 18 anni. È Francesco Carosielli, non ha ancora finito la scuola, e guida la ‘Rinascita Faetana’.

La Generazione Z si fa avanti, in un comune che su carta conta circa 600 abitanti, minoranza franco-provenzale, dove nel 2017 non si presentò nessuno. Altri tempi. Oggi le due liste concorrenti pullulano di donne e giovani.

“Purtroppo, il paese sta morendo. Arrivati a questo punto, anche i giovani si sono resi conto che la situazione è critica, e faremo il possibile per migliorarla”, afferma a fine campagna elettorale il giovanissimo candidato sindaco. “Abbiamo lavorato duro – afferma Carosielli - Siamo carichi, competitivi e forti”.

In un comizio della lista del sindaco uscente Michele Pavia è spuntata la t-shirt ‘Io sto con i dinosauri’, indossata dalla senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi, arrivata in paese per sostenerlo insieme al vice presidente del Consiglio regionale Giannicola De Leonardis. Ma l’avversario ci tiene a precisare che loro non li hanno definiti così: “Noi pensiamo solo al nostro gruppo e a Faeto, non ci importa degli altri. I faetani sono propensi al cambiamento, poi vedremo come andrà”. Ha sfoderato l’artiglieria pesante: fa il tifo per lui anche il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, salito a 866 metri per dargli man forte insieme al consigliere provinciale Tonio De Maio e al sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri.

Francesco Carosielli, in caso di elezione, promette “pulizia del verde, delle strade, un posto dove i giovani si possano divertire, un campo da calcetto, che abbiamo ma che è ridotto in condizioni pessime, e le altre cose principali che mancano in questo paese”. È pronto a collaborare con tutti, anche con l’amministrazione uscente.

‘Energie nuove’ è lo slogan della sua lista. Nel suo programma lancia il progetto ‘un faggio per ogni faetano’ con la creazione di un sito di rimboschimento dove saranno piantumati un faggio per ogni faetano nato ed uno per ogni compaesano che non c’è più. Pensa a nuovi luoghi di aggregazione per gli adolescenti, come una struttura nel cortile delle scuole, con la supervisione di personale qualificato. Ha in mente anche un marchio per i prodotti tipici faetani, a partire dal prosciutto. Sono pronti a modificare lo statuto comunale per consentire ai consiglieri comunali che lo vorranno di esprimersi in aula in lingua franco-provenzale. Al passo coi tempi, promettono di intensificare la presenza del Comune sulle piattaforme social.

Sono candidati alla carica di consigliere comunale Nicola Caporaso; Urbano Maria Coppolella; Mario Gaspare Di Pippo; Tommaso Melillo; Catia Incoronata Morena; Paola Palieri e Pasquale Roberto.

Il sindaco uscente Michele Pavia non teme l’arrembaggio dei post millenials e, anzi, rilancia: “I giovani ce li ho accanto, stanno con me. La mia lista è formata da volti nuovi, che si affacciano per la prima volta all’esperienza amministrativa. L’obiettivo di questa lista è stato integrare il nucleo originario, costituito da me, dal vice sindaco e da due consiglieri della precedente amministrazione, con nuove forze. La più giovane candidata alla carica di consigliere comunale è più piccola del candidato sindaco dell’altra lista (per una questione di mesi, ndr), abbiamo una 24enne, una 25enne, due 39enni. La differenza sta nei due candidati sindaci, nel 18enne e nel 59enne. Ma se mi parla di una lista dei giovani, noi rispondiamo con la lista delle donne giovani”.

Nel 2018 la sua lista ‘Faeto Trasparenza e Riconciliazione’ aveva incassato 236 voti. Si rimette alla volontà popolare. “Riteniamo di aver svolto con impegno e con passione il lavoro in questi anni”. La sua amministrazione ha intercettato una serie di finanziamenti tra programmi regionali e Pnrr per il recupero del centro storico, il dissesto idrogeologico, la manutenzione delle strade e la valorizzazione del patrimonio e, naturalmente, vorrebbe portare a compimento i progetti. Passato il Covid, ci sono almeno sette cantieri da avviare.

Proprio in questi giorni, poi, si è chiuso un grosso contenzioso con una società dell’eolico che verserà nelle casse comunali 2,1 milioni di euro. E quelle risorse vorrebbero programmarle insieme alla comunità. Oltre al ‘tesoretto’ accumulato, ogni anno ci saranno nuove entrate sicure nel bilancio, che saranno destinate alla realizzazione di opere di compensazione ambientale. Le priorità individuate dall’amministrazione uscente sono “la valorizzazione del bosco comunale, del centro storico, la creazione di una effettiva Università del franco-provenzale, e possiamo metterla in atto già da subito perché abbiamo dei partenariati con le associazioni della francofonia locale", spiega Pavia. Il piccolo comune ha perso negli ultimi anni le attività artigianali tipiche, ma lui ha in mente di far partire i bandi per contributi e incentivi a chi vuole avviarne di nuove. Propone, per esempio, di recuperare un immobile da destinare al vecchio forno a paglia. "Questo tesoretto ci permetterà di creare delle opportunità per i giovani”.

Promette di istituire una consulta dei giovani, con forum tematici, e tende la mano anche ai suoi avversari in caso di vittoria. Vuole riavviare la Pro Loco, che in paese manca da diversi anni: “La presenza dei giovani permetterà di creare questo organismo che è fondamentale”.

Sono candidati alla carica di consigliere comunale nella lista ‘Faeto Trasparenza e Riconciliazione’ Giovanni Marella; Siria Carosielli; Rossella Grazia Pia D’Aulizio; Rosangela Lombardi; Amalia Roberto; Rocchina Santosuosso; Carmine Spinelli.

E quando augurano in bocca al lupo al sindaco uscente risponde più o meno con queste parole: “Viva il lupo, i giovani mi hanno detto che si dice così”.