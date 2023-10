La prima sindaca di Foggia indossa la fascia, l'emozione di Episcopo: "Penseremo ai cittadini meno fortunati"

A una settimana dal verdetto delle urne, la vincitrice delle elezioni comunali indossa per la prima volta la fascia tricolore a Palazzo di Città

Fatica a trattenere le lacrime sin dal suo arrivo a Palazzo di Città. L'emozione è tangibile anche quando il Commissario Prefettizio Cardellicchio le consegna la fascia tricolore. Dopo due anni a Foggia la indossa nuovamente un sindaco eletto dai cittadini. Per la prima volta nella storia della città, la indosserà una donna. Una fascia che dedica alle medaglie d'oro al valor civile e militare.

"Un momento denso di connotazione affettiva ed emotiva", lo ha definito la Episcopo. Ringrazia tutti, dagli elettori agli amici della coalizione, fino ai consiglieri di opposizione. Il primo pensiero lo dedica ai cittadini in difficoltà: "A chi ha meno fortuna di altri, alle persone che vertono in situazioni esistenziali sofferenti, ai cittadini distanti da casa che vivono un sentimento di distopia e di estraniamento dalle proprie origini. Penseremo agli anziani, alle persone con disabilità, agli immigrati, ai ragazzi che non hanno immediata speranza nel futuro", ha dichiarato.

"Penseremo a chi vorrà fare di questa città un luogo del proprio investimento pubblico, affinché possa ricevere cordialità, ascolto e possibilità di innesto industriale e commerciale. Questo, nel pensiero di una dignità del lavoro, primo fattore umanizzante di un essere umano. Noi lotteremo per questo, lo faremo uniti, con cuore, mente e mano", ha concluso.