Seggi aperti in 11 comuni del Foggiano: 40.896 elettori chiamati alle urne

Seggi aperti oggi, domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15, in 11 comuni della provincia di Foggia per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali.

Si vota a Vico del Gargano, Carapelle, Ascoli Satriano, San Paolo di Civitate, Peschici, Bovino, Pietramontecorvino, Castelluccio Valmaggiore, Anzano di Puglia, San Marco la Catola e Faeto.

Sono chiamati alle urne 40.896 elettori, nel novero sono ricompresi anche gli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire).

Il comune più grande è Vico (7.353 abitanti), il più piccolo Faeto (606). In due casi il Consiglio viene rinnovato per motivi diversi dalla scadenza naturale: ad Ascoli Satriano, commissariata da marzo del 2022 a seguito delle dimissioni contestuali di 7 consiglieri che hanno determinato lo scioglimento anticipato, e a Castelluccio Valmaggiore, orfana del suo sindaco da giugno dell’anno scorso, quando è deceduto Rocco Grilli.

Sono tutti comuni inferiori ai 15mila abitanti e il ballottaggio è previsto solo in caso di parità assoluta tra i due candidati a sindaco più suffragati, eventualità rara ma in provincia di Foggia c’è un precedente, nel 2012 a Rignano Garganico. Il secondo turno, qualora dovesse ricapitare, è fissato nei giorni 28 e 29 maggio.

Simboli e nomi sulla scheda

Sono 29 i candidati alla carica di sindaco, di cui cinque donne, e 298 gli aspiranti consiglieri comunali.

A Vico del Gargano gli elettori troveranno sulla scheda per la votazione, nell’ordine, i candidati alla carica di sindaco Raffaele Sciscio (Impegno Continuo), Angelo Fiorentino (Partito Democratico) e Antonio Catenazzo (Viva Vico).

A Carapelle, 4.763 elettori secondo i dati del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno, i cittadini sono chiamati a scegliere tra il sindaco uscente Umberto Di Michele detto Roberto (Il Salto) e Luigi Marasco, candidato sindaco della lista RialziAmo Carapelle.

Ad Ascoli Satriano, 5.925 abitanti e 5.218 elettori, sono cinque gli aspiranti sindaci: Maria Teresa Perrino (Ascoli Nuova), Donato Ruscigno (Polis), Vincenzo Sarcone (Ascoli in Comune); Angelo Infante (Primavera Ascolana) e Laura Flagella (Ascoli Futura).

A San Paolo di Civitate, 5.409 elettori, sono quattro i candidati alla carica di sindaco: l’uscente Francesco Marino (Cambiare Insieme), Fernanda Vocino (Dalla parte giusta), Generoso Perna (Rinascita Civica) e Costantino Rubino (Una San Paolo Migliore).

A Peschici, 4.279 elettori, Luigi D’Arienzo (SìAmo Peschici) sfida l’uscente Francesco Tavaglione (Progetto Peschici).

A Bovino, 3.844 elettori, ambiscono alla fascia tricolore in tre: Stefania Russo (Bovino Futura), l’attuale sindaco Vincenzo Nunno (Tutti per Bovino) e Alberto Casoria (Noi Green per Bovino).

A Pietramontecorvino, su carta 2.529 elettori, è corsa a due: l’uscente Raimondo Giallella con la sua lista Avanti Insieme deve vedersela con Domenico Alfonso Zuppa della civica Pietra Futura.

A Castelluccio Valmaggiore, 1.697 elettori, sono due i nomi riportati sulla scheda: Debora Falco (Gli Altri) e Pasquale Marchese (Seme e Terra).

Ad Anzano di Puglia, su carta 1.103 abitanti e 2.280 elettori, sulla scheda per la votazione i cittadini troveranno il simbolo di ‘Solo per Anzano’, candidato alla carica di sindaco Michelantonio Marciello, e il simbolo della lista dell’attuale sindaco Paolo Lavanga, ‘Insieme per Anzano’.

A San Marco la Catola, 890 abitanti e 1.950 elettori, i cittadini dovranno scegliere chi tra Luigi Piacquadio (Bene Comune) e l’uscente Paolo De Martinis (San Marco Resiste) sarà il prossimo sindaco.

A Faeto, 606 abitanti e 1.060 elettori secondo i dati del ministero, l’uscente Michele Pavia con la lista ‘Faeto Trasparenza e Riconciliazione) cerca la riconferma e Francesco Carosielli (Rinascita Faetana) prova a impedirglielo.

Come si vota

L’elettore può votare il candidato sindaco prescelto tracciando un segno sul simbolo corrispondente. Nei comuni inferiori a 5mila abitanti, vale a dire Peschici, Bovino, Pietramontecorvino, Castelluccio Valmaggiore, Anzano di Puglia, San Marco la Catola e Faeto, si può esprimere una sola preferenza per un candidato consigliere comunale, compreso nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendo il suo cognome nell’apposita riga tratteggiata sotto al contrassegno di lista.

Nei comuni superiori a 5mila abitanti, vale a dire San Paolo di Civitate, Ascoli Satriano, Carapelle e Vico del Gargano, l’elettore può esprimere fino a due preferenze per i candidati alla carica di consigliere comunale, entrambi ricompresi nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, purché siano di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni al voto, con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, l’indicazione apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo vale anche come voto alla lista collegata eil voto alla lista si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato.