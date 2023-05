Corsa a cinque ad Ascoli Satriano: in Comune torna la politica con un esercito di 57 candidati consiglieri

Nella città dei Grifoni, commissariata da marzo del 2022 a seguito delle dimissioni contestuali di 7 consiglieri, cinque candidati si contendono la fascia tricolore. La politica, dopo le elezioni del 14 e 15 maggio, tornerà in Municipio oggi retto dal commissario straordinario Angela Barbato.

L’ultimo sindaco, Vincenzo Sarcone, si ripresenta, dopo il secondo mandato durato appena 5 mesi. La lista porta lo stesso nome del 2016 e del 2021, Ascoli in Comune. Il suo gruppo chiede agli ascolani di ridare fiducia “a chi ha dimostrato di saper amministrare”. Vogliono riprendere da dove sono stati interrotti, e questa volta promettono stabilità amministrativa.

Puntano alla fascia tricolore anche Maria Teresa Perrino che guida la civica ‘Ascoli Nuova’; Donato Ruscigno con ‘Polis’; Angelo Infante (Primavera Ascolana) e Laura Flagella di Ascoli Futura, la più giovane con i suoi 43 anni.

Un terribile lutto, la morte del marito, ha colpito la docente di latino e greco Maria Teresa Perrino, in piena campagna elettorale, ma lei ha deciso di andare avanti, anche per il suo amato Paolo, che l’aveva sostenuta e le era stato accanto anche in questa sua avventura da candidata alla carica di sindaco. Guida una lista di volti nuovi, candidati provenienti dalla società civile: tre generazioni insieme, unite dalla cittadinanza attiva e responsabile.

Donato Ruscigno, direttore della Banca Bper, si è rimesso in gioco dopo aver abbandonato la vita politica per alcuni anni. È stato il principale bersaglio dell’ex sindaco Sarcone, e nel 2016 era stato eletto con lui. Nella sua lista ci sono l’ex sindaco (dal 2011 al 2016) Nino Danaro, e l’ex vice sindaco Giusy Sciarappa, campionessa di consensi alle scorse Amministrative, che aveva firmato per lo scioglimento anticipato insieme ad altri due colleghi di maggioranza. Sostengono Ruscigno anche i Cinquestelle rappresentati da Pasquale Aliazzo.

Angelo Infante ha guidato il Comune in passato, dal 1997 al 2000. “Esperienza amministrativa e intraprendenza sono la nostra forza”, così il gruppo si è presentato alla città. Con loro anche Giuseppe Frisiello, eletto appena 18enne nel 2021. In un comizio lo scorso 7 maggio, a sostegno del candidato sindaco è arrivato anche l’ex sindaco di Cerignola Franco Metta.

Il main sponsor del progetto di Ascoli Futura della dirigente scolastica Laura Flagella è, invece, il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. La riqualificazione degli spazi urbani e degli impianti sportivi per i giovani è uno dei temi che sta più a cuore alla candidata alla carica di sindaco e al suo gruppo. Si è impegnata, tra le altre cose, ad abbattere la Tari, recuperando introiti della differenziata oggi non rendicontati. Accanto a lei c’è l’ex candidato sindaco Pio Rolla, nel 2021 diretto avversario di Sarcone, e l’hanno seguita Pasquale Santoro e Potito Marano, che contribuirono a staccare la spina della precedente amministrazione dalla maggioranza.

Sono 57 in tutto i candidati alla carica di consigliere comunale nelle cinque liste civiche presentate.

Ascoli Nuova – Perrino sindaco: Dario Contiero; Luciana De Carolis; Giuseppe Di Marzio; Mauro Di Santo; Giuseppina Di Stefano; Lorenzo Guadagno; Pasquale Russo; Angela Sangiorgio; Salvatore Storelli.

Polis – Ruscigno sindaco: Pasquale Aliazzo; Romolo Bruno; Antonio Cera; Lilla Susanna Coluccelli; Savino Danaro; Incoronata Fierro; Biagio Gallo; Tobia Cristian Ieva; Potito Lanzetta; Beatrice Leone; Pasquale Cornacchio; Giuseppina Sciarappa.

Ascoli in Comune – Sarcone sindaco: Antonella Andreano; Giuseppe Balzano; Paolo Caggianiello; Massimo Capuano; Filomena Raffaella d’Arcangelo; Potito Giuliani; Valentina Mirabella; Rocco Mitola; Lucio Radogna; Roberta Russo; Miriana Tartaglia; Angela Travaglio.

Primavera Ascolana – Angelo Infante sindaco: Giuseppe Frisiello; Addolorata Frontuto; Mario Amarena; Sonia Infante; Valerio Mottola; Rita Nigro; Mario di Biase; Alfonso Spiga; Pasquale Coluccelli; Giuseppina Cordisco; Potito Falcone; Michele Monaco.

Ascoli Futura – Laura Flagella sindaco: Rosa Archidiacono; Michele Aspromonte; Paola Coluccelli; Angelo Di Stefano; Antonella Giordano; Nicola Potito Marano; Potito Moscato; Pio Rolla; Julia Angelika Maria Ruckl; Lino Santoro; Giuseppe Valvano; Veronica Venuto.