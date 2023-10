Giustizia e legalità per Foggia, i giovani avvocati 'interrogano' i candidati sindaco

Giustizia e legalità per Foggia, i Giovani Avvocati 'interrogano' i candidati al ruolo di sindaco sul futuro della città. L'incontro, organizzato dall'Aiga - Associazione Italiana Giovani Avvocati, Sezione di Foggia - si terrà il prossimo 4 ottobre, alle 20, nella sala San Francesco della Chiesa di Gesù e Maria.

L’iniziativa darà modo a tutti i candidati sindaci di esprimere le loro idee e la loro visione sui temi della giustizia e della legalità, nella loro più ampia accezione, in vista delle elezioni amministrative del 22-23 ottobre. “Questi sono temi molto cari all’avvocatura e Aiga", spiega la presidente della sezione foggiana, l’avv. Simona Lafaenza. L'associazione, infatti, "ha dimostrato, attraverso l’organizzazione di numerosi eventi di rilevanza giuridico-

sociale, di occuparsi non solo di formazione e di politica forense, ma di avere un occhio particolarmente

attento alle vicende che coinvolgono il nostro territorio".

"D’altronde è qui che abbiamo deciso di restare e di esercitare la professione forense. Tutto ciò che ruota attorno alla Giustizia, si pensi, per esempio, al grosso problema dell’edilizia giudiziaria - prosegue l’avv. Lafaenza - è di primaria importanza per l’avvocatura che ha il dovere di interessarsi a tutte le dinamiche, non solo politiche, ma anche sociali che riguardano la città di Foggia, ove ha sede il Tribunale, e l’intera Capitanata, in cui sono dislocati i vari Uffici del Giudice di Pace”. A moderare l'incontro tra i candidati Nunzio Angiola, Antonio De Sabato, Raffaele Di Mauro, Maria Aida Episcopo e Giuseppe Mainiero, sarà il giornalista Micky de Finis.