Nel Foggiano si eleggono 11 sindaci: affluenza in lieve calo, ad Anzano la più bassa della Puglia

Urne chiuse negli 11 centri del Foggiano chiamati ad eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. Ha votato il 56,64% degli aventi diritto, nella tornata precedente l’affluenza aveva raggiunto il 59,93%.

Ad Anzano di Puglia si registra l’affluenza più bassa, non solo della provincia ma di tutta la Regione: ha votato il 25,35% degli aventi diritto. A incidere sul dato, probabilmente, anche l’esito scontato delle consultazioni. La percentuale più alta di votanti si registra a Carapelle: il 74,11%, contro il 78,76% di cinque anni fa.

In controtendenza, affluenza in aumento ad Ascoli Satriano, con il 70,30% dei votanti (nel 2021 erano stati il 55,39%), a San Paolo di Civitate dove ha votato il 60,20% degli elettori (in precedenza il 55,78%), e a Faeto al 40,85% (40,39% cinque anni fa).

Dopo la comunicazione dei votanti, è partito lo scrutinio nei 46 seggi allestiti in provincia di Foggia.