Vincenzo Riontino candidato sindaco con 'Zapponeta nel cuore'

Consegnate le liste per le comunali anche a Zapponeta, Vincenzo Riontino: “Con me una squadra giovane e preparata. Realizzeremo un programma fattibile e lungimirante”

Sabato 4 settembre ho ufficialmente firmato la mia candidatura a sindaco di Zapponeta e presentato la lista dei candidati che mi accompagneranno nei prossimi anni alla guida del nostro paese.

“Zapponeta nel Cuore”: è questo il nome della lista che vede al suo interno candidati Capocchiano Matteo, La Macchia Nicola, La Macchia Michele, Bonito Giuseppe, La Macchia Giuseppe, De Feo Concetta, De Feo Francesco, De Martino Nicola, Di Tommaso Nicola, Mastropasqua Isabella, Riontino Francesco, Di Noia Luigi.

"Sono orgoglioso e felice della squadra che abbiamo costruito, una squadra giovane, motivata e preparata che ha nel cuore il proprio paese e vuole vederlo crescere ancora di più rispetto a questi ultimi cinque anni in cui tanto, tantissimo è stato fatto nonostante le difficoltà economiche e una pandemia mondiale.

Con la lista abbiamo depositato anche un programma serio, fattibile e soprattutto realista, realizzato grazie ad uno studio approfondito dei piani di finanziamento a disposizione e sui quali si concentrerà il lavoro degli uffici comunali, che dovranno cogliere tutte le opportunità che si presenteranno. Ma soprattutto possibile grazie al lavoro già fatto in questi anni di amministrazione e all’esperienza acquisita sul campo, che ci porterà a programmare in maniera più puntuale tutti i servizi da mettere in essere.

Insieme abbiamo ancora tanta strada da fare e moltissime opportunità da intercettare e che non possiamo perdere, dal Recovery Plan alla programmazione delle risorse europee 2021-2027, ai finanziamenti statali. È chiaro che nei prossimi anni è in gioco più che mai il futuro della nostra terra.

Non c’è spazio per l’improvvisazione, ma è necessario continuare sulla strada che abbiamo tracciato sino ad ora"