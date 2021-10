Elezioni Comunali 2021: diretta voto, affluenza, risultati di sindaco e liste in provincia di Foggia

I risultati in tempo reale del voto in provincia di Foggia nei comuni di Alberona, Ascoli Satriano, Candela, Casalnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Cerignola, Lesina, Panni, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Sant'Agata di Puglia, Vieste e Zapponeta