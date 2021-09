Capitanata al voto, Confindustria Foggia: "Serve classe dirigente affidabile perché il cambiamento non resti un rituale parolaio"

"L'imminente turno elettorale amministrativo riveste una notevole importanza in Capitanata dove torneranno al voto 14 comuni, occasione decisamente utile per rilanciare, insieme ai temi della crescita del territorio, tutte le opzioni di legalità che sono il cuore dello sviluppo". Questo l'auspicio del presidente di Confindustria Foggia, Giancarlo Francesco Dimauro, alla vigilia di una consultazione che toccherà da vicino non solo diverse aree marginalizzate ma anche significative realtà cittadine".

"Il mondo delle imprese segue con attenzione questa fase delicata della politica, chiamata a riscattare pezzi di territorio in parte dimenticati ma soprattutto a restituire condizioni di agibilità democratica in importanti comuni, centri nevralgici come Manfredonia e Cerignola, entrambi segnati dai provvedimenti durissimi di scioglimento delle rispettive assemblee cittadine per conclamati fenomeni di infiltrazioni mafiose".

"Vero è che solo programmi politici che mettano al centro il tema della legalità - dichiara Dimauro - potranno attrarre nuovi investimenti e nuove risorse, in particolare tra i fondi destinati al Pnrr, senza tener conto delle grandi opportunità legate ai processi in atto di riperimetrazione delle zone Zes e al rilancio già programmato dei vasti bacini artigianali ed industriali che sussistono in Capitanata, che rimane - sottolinea Dimauro - la terza provincia del Paese per estensione territoriale".

"L'attenzione del Governo Draghi e del Governo Emiliano verso il nostro territorio è altissima nell'attuale congiuntura perché si avverte - dichiara Dimauro - il segno del lavoro caparbio di una filiera istituzionale capace di reggere la sfida".

"Ma serve anche, al di là delle legittime idee politiche dei contendenti - promuovere una classe dirigente affidabile e che sia all'altezza del compito perché il cambiamento non resti un rituale parolaio ma un impegno civico, pulito, chiaro e trasparente".