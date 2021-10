E' festa grande a San Nicandro. L’alleanza giallorossa tira la volata per il neo sindaco Vocale: “Vincente la scommessa dei Cinquestelle"

Marialuisa Faro esulta per la vittoria di Matteo Vocale al primo turno. L'alleanza tra PD e M5S ha funzionato.

Fino all’ultimo voto non ci crede, Matteo Vocale, eletto sindaco di San Nicandro Garganico al primo turno. Durante lo scrutinio ha dominato a lungo, sopra il 50, ma fino al 52%, con uno scarto di quasi venti punti dal secondo classificato, il candidato del centrodestra Enzo Marinacci, non sente al sicuro il risultato.

Non se l’aspettava di farcela in prima battuta. Nel comitato di Corso Garibaldi si continua a contare. Davanti allo schermo c’è anche la parlamentare Cinquestelle Marialuisa Faro, orgogliosa del risultato in uno dei laboratori dell’alleanza giallorossa che ha messo su lei: “È stata una scommessa vincente”.