Pd e M5S insieme funziona, Emiliano esulta per la vittoria di Bonito: "Cerignola restituita alla legalità e alla democrazia"

Michele Emiliano esulta per la vittoria di Francesco Bonito, nuovo sindaco di Cerignola, per le riconferme di Vito Parisi e Raimondo Innamorato, rispettivamente sindaci di Ginosa e Noicattaro, "che confermano la forza dell’alleanza con il M5S anche quando non siamo riusciti a costruire una coalizione al primo turno come invece accaduto a Massafra con Fabrizio Quarto e a Ruvo con Ninni Chieco" sostiene il governatore della Regione Puglia, che evidenzia come "la coalizione della Puglia che vede insieme tutta la coalizione che governa la Regione, imperniata su Pd, Movimento 5 stelle, Con Emiliano, Popolari con Emiliano, Sinistra italiana e Articolo 1, vince tutti i ballottaggi" e come "la vittoria di Cerignola con Francesco Bonito restituisce la città di Giuseppe Di Vittorio alla democrazia e alla legalità".

Si tratta, spiega il governatore, di "una straordinaria conferma del voto dell’anno scorso alle Regionali. Sono veramente felice! Auguri dalla Puglia anche ai nuovi sindaci di Roma e di Torino, Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo!".